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В Крыму назвали "шизофренией" требования Украины о репарациях

25 октября 2021, 14:45  •  101 • Политика
Фото: Anton Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Киеву напомнили, что стране давно пора думать о предстоящей зиме
Требования политического руководства Украины о выплате репараций за "аннексию" Крыма являются доказательством шизофрении, которой страдает официальный Киев. Об этом заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков, отреагировавший на заявления Украины.
Ранее советник главы офиса президента Незалежной, представитель украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович пригрозил Российской Федерации вступлением Украины в ряды Североатлантического альянса. Чиновник также призвал Москву "вывести войска с востока и Крыма", а также выплатить Киеву некие репарации.
В ответ Крючков напомнил о скором наступлении зимнего сезона, порекомендовав Арестовичу отложить на полку несбыточных целей  членство в Североатлантическом альянсе и забыть абсурдные заявления о репарациях.
"Зима близко. Лучше начать заготовку дров. В противном случае к весеннему сезону этот бред генерировать будет некому", – высказался крымский чиновник в ответ на заявления Арестовича.
Крючков также указал, что ресурсов, полученных на территории Карпатских лесов, стране "победившей шизофрении" хватит от силы на трехлетний срок.
В августе замглавы правительства Украины, министр по делам интеграции "временно оккупированных территорий" Алексей Резников указал, что Киев считает такие требования по отношению к российской стороне вполне уместными, подчеркнув, что путь к "возвращению" Крыма займет годы. Для реализации своих целей Украина должна доказать крымчанам, что тем "промыли мозги".

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