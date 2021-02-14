В Крыму нашлось не менее десятка государственных дворцов • 145 • Аналитика Столько шума возникло вокруг одного дворца в Геленджике – даже странно. Да в Крыму такого добра – не один и не два! Корреспондент «Нашей Версии» разбирался, что там с ними к чему. О том, что в былые времена российские банки якобы положили глаз на брежневскую дачу «Глициния», упоминал в своей книге «После майдана» экс-президент Украины Леонид Кучма. «Никто особой тайны из этого не делал», – утверждал Кучма. Эту же информацию подтверждал в суде и прокурор Крыма Виктор Шемчук. Вот только дело, во-первых, было давненько, ещё в украинском Крыму. Во-вторых, Кучма, рассказывая свою историю, кое о чём умалчивает. Президент и в самом деле гостил у Кучмы в «Глицинии», на «госдаче номер один», построенной в 1955 году для Никиты Хрущёва. Невоздержанный в своих возлияниях, Кучма, склонный в подпитии к широким жестам, предложил как-то российскому коллеге за ужином: «Нравится дача? Забирай!» Наутро, правда, о своём предложении Кучма успел позабыть, но слово не воробей. В общем, Кучме поступило предложение «Глицинию» выкупить. И ему пришлось согласиться – за язык-то никто не тянул. Сделку оформлял банк ВТБ – «Глицинию» выкупали, понятное дело, не для президента лично, а для последующей передачи на баланс ФСО. Банк заплатил 15 млн долларов – 77,9 млн гривен по тогдашнему курсу. Но в том же 2004 году Кучма лишился власти, а его сменщик Виктор Ющенко наотрез отказался признавать законность уже оформленной сделки. Хозяйственный суд Украины признал её незаконной: «Глициния» расположена на землях заповедника. Контракт разорвали, но деньги Украина России так и не вернула. «Глициния»: заманчивая, но недоступная В июле прошлого года «Глицинию» выкупили за 1,2 млрд рублей покупатели, пожелавшие сохранить инкогнито. Может, оно и неправильно – продавать такие поместья обезличенным покупателям. Крым-то под санкциями! Кому захочется засветиться, приобретая «санкционную» крымскую недвижимость и угодить в чёрный список на Западе? Потому такое там в порядке вещей. Всем известно, что «дочки» Сбербанка, которого в Крыму как бы нет, построили курортный комплекс Mriya resort & spa (кстати, руководство комплекса признало вину своего субподрядчика в том, что он засыпал при этом строительным мусором часть заповедной Бадарской долины. Но поди разберись, где там в сделке о покупке «Мрии» и земли, на которой она стоит, Сбербанк! Если верить сообщениям в Сети, сделку о покупке земли оформляло ООО «Гарант-сервис», у которого в учредителях фигурируют структуры с похожими названиями – «Гарант-СВ», «Горизонт-сервис» и т.д. Гендиректор «Гарант-СВ» – Грант Бабасян, гендиректор «Мрии». А среди учредителей «Горизонт-сервиса» значится ООО «Аукцион», учредителем которого выступает ПАО «Сбербанк». Вот и попробуй размотай такую цепочку. «Глициния» – это несколько великолепных парков, четыре корпуса зданий (потолки – 4,5 метра!), пять бассейнов, теннисные корты, причалы и эллинги для катеров и яхт, гаражи плюс 26 гектаров земли. Кстати, земли до сих пор заповедные. Каким образом участники сделки обошли это немаловажное обстоятельство, умалчивается Тем не менее о таинственных покупателях «Глицинии» кое-что раскопали. За восемь месяцев до аукциона было зарегистрировано АО «Ореанда-12», которое и выиграло торги. Владельцем реестра акций «Ореанды-12» числится питерский Центр учёта и регистрации, созданный в 2014 году в качестве регистратора банка «Россия». «Глициния» – это несколько великолепных парков, четыре корпуса зданий (потолки – 4,5 метра!), пять бассейнов, теннисные корты, причалы и эллинги для катеров и яхт, гаражи плюс 26 гектаров земли. Кстати, земли до сих пор заповедные. Каким образом участники сделки обошли это немаловажное обстоятельство, умалчивается. Украинские издания предполагают, что дачу выкупили братья Ковальчук, но так ли это на самом деле, можно только гадать. Впрочем, первые лица государства в «Глицинии» едва ли появятся. Дело в том, что на «госдачу номер один» не так-то просто попасть. Когда в Крым приезжал Брежнев, всё движение на ялтинской трассе перекрывали и генсека везли по пустым дорогам. Но сейчас о том, чтобы перекрыть в тех краях движение, не может быть и речи. Потому-то тот же Кучма, питая к «Глицинии» известную привязанность, появлялся там крайне редко: добираться неудобно. Почему? «Глициния» расположена в Нижней Ореанде, это сразу за Ялтой. Все курортные уголки в Крыму, находящиеся в зоне троллейбусного маршрута, в сезон забиты приезжими до отказа. До Нижней Ореанды троллейбусы не доезжают, но туда от Ялты рукой подать, и туристы запросто пробираются на закрытые пляжи. Их, конечно, гоняют, но силы неравные. В Нижней Ореанде, как говорят, «Спецстрой» возводит «кремлёвский» санаторий (там засветились ГУУСТ № 4 и в/ч 55**2 ФСБ). Вот только вряд ли там когда-нибудь станет отдыхать высокая публика: вокруг чересчур многолюдно. И добираться долго, петляя по небезопасным серпантинам нижней трассы, где двум встречным машинам порой не разъехаться. А другой дороги там нет. В общем, говорить о Нижней Ореанде как о месте отдыха особого назначения не вполне уместно. Места особого назначения чуть дальше. Вилла Штирлиц и виллы штирлицев В Крыму всего два аэропорта, где могут сесть пассажирские лайнеры. Это собственно Симферополь и Бельбек. Если ехать на ЮБК из крымской столицы, выйдет долго, не менее полутора-двух часов. Причём только до Ялты. А если дальше, накиньте ещё с полчаса. Но ведь на курорте не будешь сидеть сутки напролёт, наверняка захочется куда-то выехать, посмотреть местные красоты. А – никак, в той же Нижней Ореанде высокие гости будут, по сути, заперты. Потому и сомнения, что туда кто-то поедет. Кучма, болезненно опасавшийся покушений, никогда не ездил по ялтинской трассе со стороны Симферополя и Алушты – специально для него отремонтировали кусок дорожного полотна с противоположной стороны, от Балаклавы. И привели в нужную кондицию военный аэродром Бельбек, что на северной стороне Севастополя. Эту трассу при Кучме даже никогда не перекрывали – просто впереди выпускали патрульный автомобиль с «матюгальником»: «Прижаться к обочине!!!» И все прижимались, пропуская президента Украины вперёд. Собственно, так Мухалатка и стала единственным (не совсем, но подробности – чуть ниже) на полуострове местом, признанным совершенно безопасным не только для отдыха, но и для любых перемещений главы государства. И Севастополь буквально под носом, и до Симферополя из Бельбека на вертолёте рукой подать. Что немаловажно – прилетающий в Бельбек глава государства остаётся фактически незаметен: там же безлюдные места вокруг. А прилети он в Симферополь – без помпы никак не обойдётся. Дачи 9 и 10 местные именуют «дачей Медведева». Это 22 гектара территории кадастровой стоимостью всего 1 072 791 рубль. В украинские времена их называли иначе – «дачей Кучмы». Собственником, впрочем, числятся не Кучма и не Медведев, а муниципальное образование – городской округ Ялта. Правда, депутаты ялтинского горсовета отбояриваются: мол, дачи переданы в бессрочное пользование ФСО Так вот, Мухалатка. Если ехать из Ялты в сторону Севастополя, на трассе есть остановка с таким названием (в обратную сторону – нет). Нет и указателя с названием Олива – так теперь называется бывшая Нижняя Мухалатка, посёлок с четырьмя сотнями жителей. Раньше чуть ли не единственной местной достопримечательностью тех мест считалась дача писателя Юлиана Семёнова – «вилла Штирлиц». Но вот уже два десятилетия, как эти места считаются главными правительственными дачами в Крыму (Украины, а теперь и России). Госдачи построили ещё при раннем СССР (дачи 6, 8, 9 и 10), но тогда они большей частью простаивали безлюдными – номенклатура жалась поближе к Ялте. Аэропорта в Бельбеке не было, а добираться приходилось из Симферополя по серпантинам. Тем не менее периодически в Мухалатку приезжали Надежда Крупская, Михаил Фрунзе и Николай Бухарин. Однако после войны высокие гости там практически не появлялись. Но Кучма, как уже говорилось выше, внёс свои коррективы, и ездить в Мухалатку стало удобно. Правда, отреставрированная при Кучме береговая инфраструктура фактически разделила посёлок надвое, причинив тем самым местным жителям немалые неудобства (обходить охраняемые территории приходилось кружным путём, километра четыре примерно, поднимаясь кабаньими тропами высоко на гору, а затем спускаясь с неё). Зато у них наконец-то появилась работа поблизости. Лавров лишил Европу возможности самоудовлетворения Дачи 9 и 10 местные именуют «дачей Медведева». Это 22 гектара территории кадастровой стоимостью всего 1 072 791 рубль. В украинские времена их называли иначе – «дачей Кучмы». Собственником, впрочем, числятся не Кучма и не Медведев, а муниципальное образование – городской округ Ялта. Правда, депутаты Ялтинского горсовета отбояриваются: мол, дачи переданы в бессрочное пользование ФСО и городской округ ими не занимается. Два соседних участка – территория упомянутой выше вой­сковой части 55**2 (ФГКУ – Федеральное государственное казённое учреждение, 37 гектаров кадастровой стоимостью 271 710 559 руб­лей – это бывшие личные угодья украинского олигарха Игоря Коломойского) и некий санаторий, числящийся на балансе ГАУ «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым». Площадь санатория 57 гектаров, кадастровая стоимость – 600 516 484 рубля. Это так называемые госдачи 6 и 8. При Украине говорили что это «дача Литвина» (спикера Верховной рады). «Восьмёрку» Литвин и впрямь жаловал и часто там появлялся. Чья она сейчас? А вы как думаете? На территории – вертолётная площадка (её делали для Кучмы, но он ею почти не пользовался, предпочитал гонять на автомобиле) и зимний сад (рядом с малоприметным «домиком Крупской»). На границе с посёлком, с противоположной стороны от горы Дракон, строится ледовый дворец, по документам он собственность поселкового совета. Хотя у поселкового совета едва ли нашлись бы такие деньжищи, чтобы вести строительство. Но там даже забор перекладывают – отгораживают спорткомплекс с противоположной от дач стороны, как бы подчёркивая его «народность». На границе с посёлком уже при России возвели общежитие для обслуживающего персонала – заказчиками работ выступали военно-строительное управление Минобороны, ФСО и даже структуры управления делами президента в Северо-Западном округе. Чьи это дачи – не говорят. Оттого местные шутят – «дачи штирлицев». На что-то, похоже, намекая. Дача «Заря» в Форосе-3 Госдачи «Мухалатка» (фото: Алексей Павлишак/ИТАР-ТАСС) «Заря», покрытая гостайной У местных жителей с госдачами отношения сложные. При Украине считалось позволительным проходить в отведённых местах из одной части посёлка в другую – охрана знала местных в лицо и особо им не препятствовала. Разве что в те редкие моменты, когда на даче находились высокие гости. Сложности начались при Януковиче: пропускать честной народ напрямки перестали, только в обход. Но совсем уж туго пришлось в последние годы. Осенью 2016 года ФСО «рекомендовало» Росреестру не вносить в единую кадастровую базу попавшие в километровую «зону отчуждения» вокруг госдач земли и объекты. Никакого строительства без разрешения службы охраны! В итоге сегодня местные жители превратились чуть ли не в крепостных. Свои собственные дома они не могут ни продать, ни завещать, ни дарить. Доходит до курьёзов: земли, которые местные успели выкупить до 2016 года, остаются в их собственности, а постройки на них не оформляют! Но местные терпят, всё-таки дачи – их рабочие места. Есть в Крыму и другие госдачи, которые восстанавливают «спецстроевцы». Прежде всего это «госдача №7» в Мисхоре. Ходили слухи, что эту дачу пообещали продать Леониду Кучме, но что-то впоследствии не задалось. Второй объект, где вот-вот закипит строительство, в Кореизе, под Ялтой. Бывший дворец князей Юсуповых, «госдача №4». Во время Ялтинской конференции – резиденция Сталина Зачем Герхард Шредер напомнил немцам о войнах с Россией Однако есть в Крыму ещё одна дача, у которой в перспективе есть шанс, что на ней когда-нибудь в самом деле будет отдыхать кто-то из первых лиц государства Российского. Если, конечно, его не отпугнёт дурная слава «объекта «Заря». Да-да, это та самая госдача № 11, на которой во время августовского путча 1991 года силовики «заперли» Михаила Горбачёва. «Зарю» пятый год «приводят в чувство» стараниями ФСО и «Спецстроя» (если точнее, в/ч 48**5 и ФГУП «ГУССТ № 4 при Спецстрое России»), и на это уже потратили, если верить данным из открытых источников, 650 млн рублей. А вот сколько ещё потратят, подсчитать сложно, но, если суммировать все связанные со строительством контракты, упомянутые на сайте госзакупок, не менее миллиарда. Что-то много военных в этих процессах занято, не находите? С одной стороны, через служивых строителей проще соблюсти высокий уровень безопасности, с другой – базы отдыха могут перейти в ведение МО. Впрочем, территориально Форос – не менее удобное место для отдыха первых лиц, чем Мухалатка, с той лишь разницей, что в Мухалатке установили мачты-«глушилки», а в Форосе пока не успели. Занятно, что в тендерах фигурирует ООО «ИТЦ Аквастрой», «прославившееся» участием в строительстве «аквадискотеки» в Геленджике. На постройку бассейнов «Зари» ООО заполучило порядка 140 млн рублей. А по соседству, в 7 километрах от «Зари», «Спецстрой» возводит ещё два рекреационных корпуса. Дачи? Может, дома отдыха? Пока – государственная тайна! Но стоимость их постройки заявлена – 550 млн рублей. В своё время постройка «Зари» обошлась в миллиард долларов – в тогдашнем пересчёте. «Зарю» строил подмосковный стройбат, это был особый объект Минобороны. И вот теперь сопоставимые деньги истрачены на «госрезиденцию номер 11», которую, как отмечает издание «Собеседник», ФСО в 2016 году передала Управлению делами президента России. Как нам удалось установить, строительство объектов «Зари» развели: это теперь два разных объекта – «Заря-2» и «Заря-4» (в документах – «Форос-2» и «Форос-4», возможно, госдачи впоследствии переименуют). Дворец Юсуповых, «госдача №4» в Кореизе (фото: comcrimea.ru) «Бочаров Ручей – 2» и «Шатёр» Сталина Помимо вышеупомянутых есть в Крыму и другие госдачи, которые восстанавливают спецстроевцы. Перечислим навскидку: прежде всего это госдача № 7, она же «Чаир» – в Мисхоре. Ходили слухи, что эту дачу пообещали продать Леониду Кучме, но что-то впоследствии не задалось. Второй объект, где вот-вот закипит строительство, в Кореизе, под Ялтой. Бывший дворец князей Юсуповых – «госдача № 4». Во время Ялтинской конференции – резиденция Сталина. Кстати, числится эта дача также за государством. Есть версия, что это будет особая резиденция – для приёма глав иностранных государств, такой себе «Бочаров Ручей – 2». Ещё две госдачи уже несколько лет пытаются привести в чувство, но этого, правда, никто не видит: они не у всех на виду, на морском побережье, а высоко в горах. Это так называемые резиденции «Дубрава-1» и «Зелёный Гай» под общим названием «госдача № 12». Форелевое хозяйство, 2,5 тыс. оленей и порядка тысячи кабанов. Сейчас их восстанавливают. Дошли руки и до двух сравнительно небольших госдач – это «Шатёр» Сталина в Малой Сосновке за Массандровским дворцом и «чайный домик» Януковича в Отрадном. Зачем Джо Байден снял бюст Черчилля, который Дональд Трамп выставил в Овальном кабинете В общем-то нет ничего удивительного в том, что государство строит и приводит в порядок дачи в красивейших местах жемчужины России – Крыма. В конце концов, такова давняя практика – со времён двух последних императоров династии Романовых. Важно, как нам представляется, одно – чтобы от высокого соседства не страдали местные жители, как в Мухалатке. Вот и у «Глицинии» недавно перекрыли все пляжи и подъездные пути к ним в радиусе полутора километров (это больше, чем требовала ФСО). А места это людные, и отдыхающих, получается, попросту провоцируют нарушать закон, как когда-то в Симеизе, где курортный Голубой Залив во времена Горбачёва превратили чуть ли не в закрытую зону. Вряд ли крымчане ждали этого, слушая, как полуостров обещают превратить в «витрину» страны. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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