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В Крыму нашли, что ответить на украинскую "газовую блокаду"
22 февраля 2018, 23:54 • 122 • Политика
На полуострове назвали абсурдными попытки Киева устроить "газовую блокаду".
В Крыму посмеялись над обещаниями Киева устроить полуострову "газовую блокаду". Речь идет об украинском иске в международный арбитраж по поводу добычи газа на шельфе Крыма.
В Киеве заявляют, что Россия якобы незаконно добывает голубое топливо на Одесском газовом месторождении, которое расположено в Крыму. В исковом заявлении говорится, что Россия якобы незаконно добыла 7,2 миллиарда кубометров газа.
Депутат крымского парламента Юрий Гемпель напомнил, что полуостров уже давно находится в составе большой и сильной России, поэтому все попытки киевских властей устроить Крыму эдакую "газовую блокаду" заведомо обречены на провал и не вызывают ничего, кроме смеха. Парламентарий отметил, что высказывания украинской стороны настолько нелепы, что невольно возникает ощущение, будто все ключевые должности на Украине заняли некомпетентные и неподготовленные люди.
Гемпель считает, что Киев намеренно нагнетает ситуацию вокруг полуострова, чтобы хоть как-то отвлечь внимание украинских граждан от внутренних проблем страны.
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