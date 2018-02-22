В Крыму нашли, что ответить на украинскую "газовую блокаду"

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На полуострове назвали абсурдными попытки Киева устроить "газовую блокаду".

В Крыму посмеялись над обещаниями Киева устроить полуострову "газовую блокаду". Речь идет об украинском иске в международный арбитраж по поводу добычи газа на шельфе Крыма.

В Киеве заявляют, что Россия якобы незаконно добывает голубое топливо на Одесском газовом месторождении, которое расположено в Крыму. В исковом заявлении говорится, что Россия якобы незаконно добыла 7,2 миллиарда кубометров газа.

Депутат крымского парламента Юрий Гемпель напомнил, что полуостров уже давно находится в составе большой и сильной России, поэтому все попытки киевских властей устроить Крыму эдакую "газовую блокаду" заведомо обречены на провал и не вызывают ничего, кроме смеха. Парламентарий отметил, что высказывания украинской стороны настолько нелепы, что невольно возникает ощущение, будто все ключевые должности на Украине заняли некомпетентные и неподготовленные люди.

"Пытаться устроить нам что-то наподобие газовой блокады или еще какой-то - это просто бред", - сказал крымский политик.

Гемпель считает, что Киев намеренно нагнетает ситуацию вокруг полуострова, чтобы хоть как-то отвлечь внимание украинских граждан от внутренних проблем страны.

"Все эти заявления украинских чиновников по отношению к Крыму настолько абсурдны, что складывается впечатление, что на свои должности пришли некомпетентные и неподготовленные люди", - цитирует депутата РИА Новости.