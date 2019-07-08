В Крыму напомнили Зеленскому о принадлежности полуострова

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс в понедельник, 8 июля, иронично напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому, в состав какого государства входит Крым.

«Единственный, кто не знает, чей Крым, — это президент Украины. Он только избран и начал работать, поэтому не знает, поэтому мы ему прощаем эту оплошность», — сказал парламентарий, его слова приводит «РИА Новости».

По мнению Фикса, в окружении Зеленского достаточно специалистов, которые могут доходчиво объяснить, какой стране принадлежит полуостров.

«Крым уже шестой год российский, и ответ тут очевиден», — резюмировал политик.

Ранее в этот же день Зеленский выложил в своем Facebook видеообращение Путину, в котором заявил, что «надо поговорить». Он, в частности, призвал обсудить, «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе». В качестве компаньонов для беседы украинский политик предложил привлечь лидеров Франции, США, Германии и Великобритании.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

Украина продолжает считать полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.