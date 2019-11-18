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В Крыму напомнили условие прохождения кораблей Украины через Керченский пролив

18 ноября 2019, 16:54  •  87 • Политика
Военные корабли Украины могут проходить через Керченский пролив, если заблаговременно согласуют переход с российской стороной. Об этом «РИА Новостям» рассказал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс в понедельник, 18 ноября.
Фикс подчеркнул, что регион больше не будет местом для провокаций.
«(…) После проведения всех следственных действий корабли возвращены Украине, так как нам ничего чужого не надо. При этом Россия никому не позволит превращать Керченский пролив в место провокаций. Украинские корабли могут проходить через пролив, но при условии соблюдения российского суверенного законодательства и международных норм судоходства», — сказал вице-спикер.
Ранее в понедельник МИД России сообщил о завершении передачи трех украинских кораблей. Это подтвердил командующий Военно-морских сил ВС Украины Игорь Вороненко и рассказал, что суда отбуксируют в Одессу.
В МИД РФ отметили, что корабли являются вещественными доказательствами в уголовном деле о незаконном пересечении российской границы, однако их нахождение на территории РФ более не требуется.
Три корабля ВМС Украины — «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск» — вторглись в территориальные воды РФ в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, проигнорировав требования погранслужбы остановиться. В результате они были задержаны. В Москве случившееся назвали провокацией.
В отношении 24 украинских моряков было возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Они были арестованы и доставлены в Москву. В сентябре 2019 года их вернули на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами.

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