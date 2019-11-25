|
В Крыму намерены созвать трибунал по инциденту в Керченском проливе
25 ноября 2019, 07:54 • 12 • Украина
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил, что в Крыму намерены созвать международный трибунал по делу украинских моряков и кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
© Фото Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
«Трибунал планируется провести весной 2020 года. Он станет особым квазисудебным процессом. Работа по отбору кандидатур из числа видных общественных деятелей для участия в работе трибунала уже началась», — приводит РИА Новости его слова.
Молохов уточнил, что заседание трибунала, как предполагается, должно пройти в одной из стран Западной Европы или Латинской Америки.
«Организаторы предполагают, что заседания должны пройти в разных странах, а участвовать в них будут независимые эксперты. Будут прокурор, судьи, защита, приглашённые эксперты, в том числе в области морского права», — добавил он.
Ранее сообщалось, что России и Украине не удалось урегулировать спор по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.
22 ноября Федеральная служба безопасности возобновила следственные действия по данному инциденту.
18 ноября в нейтральных водах Чёрного моря состоялась передача Украине трёх военных кораблей, задержанных за нарушение российской границы в ноябре 2018 года.
Подробнее — в материале RT.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
12
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 ноября 2019, 18:54
|
19 ноября 2019, 05:54
|
19 ноября 2019, 18:39
|
23 ноября 2019, 17:09
|
23 ноября 2019, 13:54
|
24 ноября 2019, 00:54
|
20 ноября 2019, 04:39