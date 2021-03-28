В Крыму накажут трех сознавшихся в водной блокаде украинцев

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Ущерб полуострову ранее оценили в почти 1,5 триллиона рублей

Иск, который готовят со стороны Крыма Украине, будет предъявлен трем украинцам. Об этом сообщил глава крымского парламента Виктор Константинов.

Имена виновных уже определены. Ими станут официальные лица, которые множество раз публично заявляли о своей причастности к водной блокаде полуострова, которую квалифицируют как попытку геноцида и физического уничтожения людей, отметил он.

Как пишет РИА "Новости", иск предъявят бывшим депутатам Верховной рады Андрею Сенченко и Рефату Чубарову. Также его получит действующий депутат Мустафа Джемилев. Помимо прочего, двое последних политиков являются лидерами запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа".

Ответственность за водную блокаду, отметил спикер, несет и предыдущее руководство Украины, так и нынешнее, которое продолжает политику перекрытия Северо-Крымского канала.

О том, что в Крыму намереваются подать иск к Украине из-за водной блокады заявили еще 10 марта. Страну решили засудить за тот экологический ущерб, который она принесла после присоединения полуострова к России.

Предварительно ущерб оценивают в 1,47 триллиона рублей.