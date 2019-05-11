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В Крыму наблюдают рост популярности отдыха на полуострове среди украинцев

11 мая 2019, 15:09  •  83 • Украина
Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк в разговоре с РИА Новости заявил, что отдых на полуострове становится всё более популярным среди граждан Украины.
 
© Сергей Мальгавко РИА Новости
 

«У украинцев становится модным поехать на отдых в Крым и объявить об этом во всеуслышание, в том числе через соцсети... Рекомендую всем брать с них пример», — сказал он.

Ранее пресс-служба депутата Верховной рады от «Оппозиционного блока» Нестора Шуфрича на странице в социальной сети Facebook опубликовала фото с отдыха парламентария в Крыму.

Отмечается, что майские праздники политик провёл на полуострове с женой.

В конце апреля сообщалось, что поток украинцев в Крым вырос в два раза в преддверии продолжительных выходных.

В свою очередь, портал Nation News передавал, что «Ласточкино гнездо» назвали самой интересной достопримечательностью полуострова.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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