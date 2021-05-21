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В Крыму «Крымскую платформу» назвали русофобским шабашем

21 мая 2021, 18:00  •  81 • Политика
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов резко высказался в отношении организации украинского форума «Крымская платформа», назвав данное мероприятие русофобским шабашем.
«Украина инициирует проведение форума «Крымская платформа» в августе этого года. Этот русофобский шабаш будет посвящен обсуждению того, от чего бы еще крымчан отключить, чем бы еще усложнить наше продвижение к построению Крыма нашей мечты», — заявил Константинов на заседании Госсовета республики, состоявшемся 21 мая.
По его словам, на Украине «никак не уразумеют, что крымский поезд от нее давно уже ушел». Константинов указал на то, что провокационные заявления со стороны Киева никого не пугают.
«Мы едины в своем стремлении продолжить развитие Крыма, его стремительную модернизацию и масштабное благоустройство. Пусть толпятся на своей платформе, с завистью смотрят нам вслед», — отмети он.
Накануне, анонсируя военный парад в День независимости Украины, президент страны Владимир Зеленский выразил надежду на участие представителей иностранной делегации в учредительной встрече «Крымской платформы», намеченной на 23–24 августа. В форуме, по задумке организаторов, должны принять участие представители стран, поддерживающие позицию Киева по вопросу о Крыме.
16 марта Зеленский заявил, что страна «объединяет мир» на базе созданного формата «Крымская платформа», чтобы «вернуть Украине украинское».
За день до этого, 15 марта, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял стратегию по возвращению Крыма под контроль Киева. Экс-министр курортов и туризма полуострова Александр Лиев подчеркнул, что Киеву не следует контактировать с администрацией Крыма и признавать проходящие на полуострове выборы.
В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься в качестве агрессии.
Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом, проголосовали за воссоединение.
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