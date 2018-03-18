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В Крыму и Севастополе стартовали впервые в истории выборы президента РФ

18 марта 2018, 08:09  •  64 • Политика

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Жители Крыма и Севастополя в четвертую годовщину воссоединения полуострова с Россией впервые выбирают президента страны. Избирательные участки на полуострове открылись в 08:00 мск, проголосовать на них смогут 1,5 млн избирателей в Крыму и 311 тыс. - в Севастополе.

В Республике Крым избиратели придут на 1206 избирательных участков, в Севастополе открыто 182 участка. При этом не остались без внимания рабочие, трудящиеся на масштабных стройках века - самом протяженном в Европе Крымском мосту длиной в 19 км, который соединит Крымский полуостров с остальной Россией, и новом терминале аэропорта Симферополь. Здесь по решению избирательной комиссии республики открыты специальные участки для голосования. Причем участок в аэропорту, по выражению главы крымского избиркома Михаила Малышева, может претендовать на достижение для Книги рекордов Гиннеса, поскольку в него войдет практически весь терминал площадью 78 тыс. кв. м, то есть практически вся зона строительства.

Строительство нового терминала началось в 2016 году и в настоящее время находится в завершающей стадии. Ожидается, что его введут в эксплуатацию весной 2018 года.

Пассажиропоток аэропорта после ввода нового терминала, согласно прогнозам, составит сначала 6,5 млн человек в год, а впоследствии увеличится до 10 млн человек. Аэропорт обслуживает более 5 млн пассажиров в год.

Мост в Крым также строится с опережением графика.

По планам, его автодорожную часть планировали запустить в декабре 2018 года, однако строители рассчитывают, что первые автомобили пройдут по мосту уже в мае, как раз перед открытием летнего сезона на полуострове. Поезда же пойдут по Крымскому мосту в конце 2019 года.

Наблюдатели из 20 стран

Всего на выборах президента РФ в Крыму аккредитованы более 40 международных наблюдателей из 20 стран мира, в том числе из Израиля, Испании, Италии, Германии, Швеции, Кипра, Норвегии, Дании, Украины и других.

Накануне вечером в аэропорт Симферополя прибыла делегация из Франции.

По заявлению представителя делегации, почетного члена французского парламента Жака Мийяра, наблюдатели планируют посетить все избирательные участки в Крыму, а целью поездки считают необходимость принести стабильность в отношения между Россией и Европой.

Годовщина воссоединения

Крым и Севастополь в воскресенье также отмечают четырехлетие воссоединения с РФ. Полуостров стал частью России после того, как 16 марта 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум о воссоединении с Россией, это произошло после февральского госпереворота в Киеве. На референдуме за воссоединение в РФ высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя (явка составила 80%), 18 марта президент РФ подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России, 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.

В Севастополе уже прошли масштабные мероприятия, приуроченные к празднованию воссоединения с Россией. Так, 14 марта на площади им. П. С. Нахимова состоялся большой концерт с участием российских звезд эстрады.

В Симферополе на сегодня намечена праздничная развлекательная программа. Жителей Республики Крым ждут ярмарка работ мастеров декоративно-прикладного искусства и народных ремесел, площадка для сдачи норм ГТО, спортивные мастер-классы, показательные выступления спортсменов, соревнования по различным видам спорта и многое другое, а вечером - большой концерт.

По-весеннему теплая погода, установившаяся в эти дни на Крымском полуострове, благоприятствует проведению выборов и празднованию воссоединения с Россией. По данным дежурного синоптика республиканского гидрометцентра, в воскресенье в Крыму будет от 12 до 18 градусов тепла, местами ожидаются небольшие дожди .

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