Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русским фигуристам организовали допинг-скандал на Олимпиаде
"Они считают русских братьям": Откровенное признание солдата ВСУ прозв...
Ушёл пешком: что делал Макрон ночью на Красной площади после разговора с Путиным
Русские требует начать трибунал против США. Условия назвал Небензя
Главная / Политика

В Крыму и не только: Русских предупредили об "отчаянных" провокациях Украины

10 февраля 2022, 09:10  •  196 • Политика
Как заявил постпред России при ООН Геннадий Гатилов, Киев может решиться на "отчаянные действия" в отношении регионов России, например Крыма.
В сегодняшних отношениях между Россией и Украиной возможен самый негативный сценарий развития, считает постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов. В беседе с РИА Новости он заявил, что русским нужно быть готовыми к силовым провокациям - дипломат считает, что они могут быть проведены в южных регионах России.
Гатилов не исключил, что некоторые "горячие головы" в Киеве могут ‎решиться на отчаянные силовые действия на территории нашей страны. Целью может быть выбран, в частности, Крым, а также населённые пункты в регионах, граничащих с Украиной.
Под "горячими головами", пояснил дипломат, он имеет в виду ряд безответственных киевских политиков, которые, не задумываясь о последствиях, призывают украинцев к опасным действиям.

Подобные высказывания игнорировать нельзя, полагает Гатилов. Дипломат призвал готовиться к самому негативному развитию событий, напомнив, что ‎"группа безответственных и авантюрно настроенных политиков, ‎узурпировавшая власть в Киеве" в течение восьми лет не прекращает устраивать различные провокации на юго-востоке страны. По сути, считает он, это привело к гражданской войне.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


196
Источник
Похожие новости
10 февраля 2022, 03:20
Карту с допингом на Олимпиаде разыграли намеренно – Сосновский
10 февраля 2022, 03:20
"Дальше уже пропасть": Политолог перечислил последние провалы Зеленского
10 февраля 2022, 06:50
Соратникам Жириновского соврали о его состоянии: Источник выдал правду
10 февраля 2022, 01:35
Соловьёв поймал Саакашвили на лжи о Лукашенко: "Кто из пранкеров развёл Михо?"
10 февраля 2022, 01:35
Лидерные испытания: Жириновский попал в больницу с «Омикроном»
10 февраля 2022, 05:05
Минобороны России: Из Сирии в Европу, США и Канаду по поддельным паспортам бегут экс-боевики ИГ*
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 февраля 2022, 03:20
Карту с допингом на Олимпиаде разыграли намеренно – Сосновский
10 февраля 2022, 03:20
"Дальше уже пропасть": Политолог перечислил последние провалы Зеленского
10 февраля 2022, 06:50
Соратникам Жириновского соврали о его состоянии: Источник выдал правду
10 февраля 2022, 01:30
«Требует серьёзной реакции»: почему в ОДКБ заявили об угрозе для всех стран — участни...
10 февраля 2022, 07:20
От «Дельфина» к «Стражу»: что собой представляет вторая модификация российского погру...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 февраля 2022, 10:25
Русские требует начать трибунал против США. Условия назвал Небензя
06 февраля 2022, 11:50
"Си Цзиньпин не подал руки Путину": Китаевед объяснил, что это значит
06 февраля 2022, 00:10
"Давай, Путин!": Старики и малыши взялись за автоматы. О чём умолчал The Sun?
06 февраля 2022, 07:45
Эрдоган публично унизил Зеленского. Шарий показал "мелочь", которую "не заметил никто"
05 февраля 2022, 20:40
Преемник Путина работает в Госдуме? Интригу раскрыл политолог: "Спокойно может передать страну"
04 февраля 2022, 00:55
"Что значит не хочу?" Русские придумывают анекдоты в ответ на угрозы США
03 февраля 2022, 15:35
Украинский БПЛА сбит в Белоруссии: Военкор в пяти словах обозначил последствия
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.