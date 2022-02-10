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В Крыму и не только: Русских предупредили об "отчаянных" провокациях Украины
10 февраля 2022, 09:10 • 196 • Политика
Как заявил постпред России при ООН Геннадий Гатилов, Киев может решиться на "отчаянные действия" в отношении регионов России, например Крыма.
В сегодняшних отношениях между Россией и Украиной возможен самый негативный сценарий развития, считает постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов. В беседе с РИА Новости он заявил, что русским нужно быть готовыми к силовым провокациям - дипломат считает, что они могут быть проведены в южных регионах России.
Гатилов не исключил, что некоторые "горячие головы" в Киеве могут решиться на отчаянные силовые действия на территории нашей страны. Целью может быть выбран, в частности, Крым, а также населённые пункты в регионах, граничащих с Украиной.
Под "горячими головами", пояснил дипломат, он имеет в виду ряд безответственных киевских политиков, которые, не задумываясь о последствиях, призывают украинцев к опасным действиям.
Подобные высказывания игнорировать нельзя, полагает Гатилов. Дипломат призвал готовиться к самому негативному развитию событий, напомнив, что "группа безответственных и авантюрно настроенных политиков, узурпировавшая власть в Киеве" в течение восьми лет не прекращает устраивать различные провокации на юго-востоке страны. По сути, считает он, это привело к гражданской войне.
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