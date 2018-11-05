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В Крыму «досыта нахлебались»: депутат ответил на провокацию «украинского фантаста»

05 ноября 2018, 13:24  •  35 • Политика
Все планы, вынашиваемые на Украине по возращению Крыма, сродни фантастическим рассказам, заявил депутат Шеремет. Жители же Крыма «досыта нахлебались» при Украине и не хотят возвращаться, отметил спикер.
Планы Киева по возвращению Крыма в состав Украины больше похожи на фантастические рассказы, заявил крымский депутат Госдумы Михаил Шеремет. Таким образом он оценил высказывание бывшего украинского прокурора, экс-депутата Верховной Рады Святослава Пискуна о том, что через 3-4 года крымчане сами решат вернуться в состав Украины.
Подобное заявление Пискун сделал в эфире телеканала NewsOne, отметив, Украине для возвращения Крыма всего лишь «нужно добиться высоких экономических показателей». Как это сделать в условиях тотального долга всем и вся, он не уточнил. Отметил лишь, что нужно обратиться в международный суд, чтобы добиться «компенсации убытков от Москвы».
Шеремет отметил, что на Украине, по всей видимости, «очень много талантливых фантастов». Жаль лишь, что эти «фантасты сумасшедшие».
«...Потому как здравому человеку не придет такое в голову. Реализовать это нереально, ни в нынешних условиях, ни тем более в перспективе», - пояснил Шеремет.
Более того, депутат добавил, Киев не имеет морального права требовать от России компенсацию за Крым.
«Крым и крымский народ на протяжении более 20 лет пребывания под юрисдикцией Украины эксплуатировали, не вкладывали ни копейки в инфраструктуру полуострова, который находился в плачевном состоянии. Вытаскивали все: начиная от полезных ископаемых, заканчивая людскими и финансовыми ресурсами. Сейчас Крым развивается и никаких желающих стоять в очереди, чтобы вернуться назад в ту систему, не будет. Не дождутся. Крымчане досыта нахлебались коррупционной и кровавой украинской властью», - заявил Шеремет в комментарии РИА Новости.

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