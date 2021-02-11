Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Переполох в Киеве: Проект Новороссия возрождается
Хотели сбить самолет Путина: чем обернется доклад "Алмаз-Антея" по MH17 для Укра...
Гордон взбесился из-за предложения Украине забрать Крым
Харьковчанка в прямом эфире высказала крик души о творящемся на Украине
Главная / Политика

В Крыму допустили развал Украины из-за действий Зеленского

11 февраля 2021, 13:25  •  155 • Политика
Украинские власти ведут опасную игру, пытаясь столкнуть лбами Россию и НАТО, а президент Украины Владимир Зеленский превращается в человека войны, из-за которого страна в итоге может развалиться. Об этом 11 февраля заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Подобным образом в Крыму отреагировали на предложение украинского министра инфраструктуры Владислав Криклия использовать воздушное пространство над Крымом для операций НАТО по перевозке грузов и транспортировке войск. Украинский чиновник выдвинул такую идею во время переговоров с заместителем генсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером.
«Украинское руководство ведет опасную игру. Они снова наступают на одни и те же грабли, пытаясь устроить очередную провокацию у границ Крыма. Да только пора уже им уяснить, что Россия обладает достаточным потенциалом для защиты своей территории и населения», — цитирует Гемпеля «РИА Новости».
Он указал, что без разрешения России ни один летательный аппарат не войдет в воздушное пространство над Крымом
Юрий Гемпель добавил, что Зеленский «превращается в человека войны», из-за действий которого Украина в конечном счете развалится.
Днем ранее сообщалось, что эсминцы военно-морских сил США «Портер» и «Дональд Кук» покинули воды Черного моря после окончания совместных операций с союзниками по НАТО. Совместные учения партнеров длились 17 дней. Кроме того, 1 февраля стало известно, что военно-морские силы Украины провели совместную тренировку с кораблями военно-морских сил США в акватории Черного моря.
Крым вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей из Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, что неоднократно подчеркивали в Москве. Украина отказывается признавать итоги голосования.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



155
Источник
Похожие новости
11 февраля 2021, 02:25
Депутат прокомментировал предложение Киева о полетах НАТО над Крымом
11 февраля 2021, 02:25
Попались на крючкотворстве: Путин потребовал разобраться с зарплатами бюджетников
11 февраля 2021, 02:25
О том и речь: чего Госдума и Совфед ждут от послания Федеральному собранию
11 февраля 2021, 11:35
Украину предостерегли от очередных провокаций у границ с Крымом
11 февраля 2021, 09:45
СМИ: Лукашенко поедет к Путину за кредитом в три миллиарда долларов
11 февраля 2021, 13:25
Терпение Кремля развязало руки Украине - политолог
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 февраля 2021, 14:25
НАТО и Россия оказались на грани конфликта в Черном море
10 февраля 2021, 01:40
Харьковчанка в прямом эфире высказала крик души о творящемся на Украине
04 февраля 2021, 20:05
Окружение случайно подставило Зеленского
06 февраля 2021, 09:40
«Так а кто стреляет? Наши!» – солдат рассказал об убитых детях
09 февраля 2021, 19:15
Распад не за горами: Украину разрушают не в России, а в Галиции
08 февраля 2021, 02:55
Эксперт Дандыкин предупредил Украину о печальных последствиях атаки на Донбасс и Крым
05 февраля 2021, 17:10
«Теперь ка@апские флаги и Львовская республика» – галичане шокированы инцидентом с Бандерой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.