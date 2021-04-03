В Крыму без намёков ответили на угрозу Киева: "Последствия будут плачевны"

Депутат от Крымского региона Михаил Шеремет без намёков ответил на браваду Киева, пригрозившего войной. "Последствия будут плачевны", - сказал он.

Украина и НАТО отработают войну с Россией за Крым на учениях Defender Europe 2021. Никто этого не скрывает, всё есть в открытых источниках, заявил накануне представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

Речь идёт о крупнейших военных учениях НАТО со времён холодной войны. Они должны пройти уже в мае-июне этого года. Войска НАТО будут отрабатывать оборонительные и наступательные действия в Восточной Европе и Прибалтике.

В Крыму не стали делать намёки, а ответили прямо. По словам депутата от Крымского региона Михаила Шеремета, после подобного заявления Запад не сможет отрицать агрессивную сущность НАТО. Он также призвал НАТО "хорошо почитать историю Великой Отечественной войны", прежде чем предпринимать какие-либо военные шаги в сторону России, и вовремя одуматься.

"Последствия для агрессора будут весьма плачевны", - сказал он в комментарии РИА Новости.