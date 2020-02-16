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В Крыму арестовали на 10 суток четырёх украинских браконьеров
16 февраля 2020, 18:09 • 47 • Украина
Керченский городской суд постановил арестовать на десять суток четверых украинских граждан, которых российские пограничники задержали 15 февраля в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по Крыму.
В сообщении говорится, что задержанных признали виновными по ч. 4 ст. 19.3 КоАП России («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности»).
«Им назначен административный арест на десять суток», — заявили в погрануправлении.
Ранее российские пограничники задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины, у которых не было документов.
Капитан судна не выполнил требование пограничного наряда об остановке и попытался скрыться. После задержания капитан признал незаконную добычу рыбы.
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