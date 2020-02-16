В Крыму арестовали на 10 суток четырёх украинских браконьеров

Керченский городской суд постановил арестовать на десять суток четверых украинских граждан, которых российские пограничники задержали 15 февраля в Азовском море за незаконный вылов рыбы.

Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по Крыму.

В сообщении говорится, что задержанных признали виновными по ч. 4 ст. 19.3 КоАП России («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности»).

«Им назначен административный арест на десять суток», — заявили в погрануправлении.

Ранее российские пограничники задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины, у которых не было документов.

Капитан судна не выполнил требование пограничного наряда об остановке и попытался скрыться. После задержания капитан признал незаконную добычу рыбы.