«В Крым тайно переселили миллион россиян»

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Россия тайно переселила в Крым до миллиона человек со своей территории. Об этом депутат Верховной Рады Украины, один из лидеров «Меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев заявил в интервью «Укринформу». Сам он якобы узнал об этом из тайного письма ФСБ лично главе Республики Крым.

По его словам, это было сделано для вытеснения местного населения. «Данные о том, сколько завезли, тщательно скрываются. В прессе было сообщение о том, что на территории Крыма находится 250 тысяч русскоязычных переселенцев из Луганской и Донецкой областей», — подчеркнул он.

«Кроме того, еще в 2014 году сообщали о 15 тысячах офисных работников, которых они привезли. Но, по разным оценкам, на территорию Крыма завезено около полумиллиона россиян. Вместе с тем приезжавшие из Крыма наши соотечественники говорят о том, что в действительности их больше. Предполагается, что речь идет о 850 тысячах и до миллиона переселенцев», — заявил Джемилев.

Он также попытался провести исторические аналогии.

«Россия сейчас повторяет примерно ту же стратегию, которая применялась во времена первой оккупации, при Екатерине II. Тогда не было возможности депортировать людей, не было железной дороги, вагонов. Они просто создавали невыносимые условия для жизни людей, заставляя их мигрировать, и в результате крымские татары за короткое время стали национальным меньшинством».

Зато теперь, похвастался Джемилев, им удалось перехватить «секретное письмо ФСБ» на имя главы Республики Крым Сергея Аксенова.

«Там говорится о трехлетнем плане ФСБ в отношении крымских татар, чтобы их склонить к сотрудничеству с оккупационными властями. Там так прямо и говорится: „С целью оказания психоэмоционального воздействия на крымских татар, на „Меджлис крымско-татарского народа“, которые ведут украинскую пропаганду и не признают аннексию рекомендуется…“ И указываются планы: массовые обыски под видом поиска преступников, фильтрации, аресты и самое гнусное — активизация деятельности радикально настроенных к крымским татарам патриотических русских организаций. То есть, по сути, натравливание русских фашистов на крымских татар, разжигание межнациональной розни», — пугал Джемилев своих соплеменников на полуострове.

Впрочем, заявления этого деятеля из-за откровенной завиральности уже давно трудно воспринимать всерьез.

По словам руководителя экспертной группы «Крымский проект» Игоря Рябова, Украина никогда не сумеет сделать былью страшную сказку о России, в которой все проистекает в режиме ГУЛАГа.

— Там есть две партии — партия лжи и партия фантазий. Первая специализируется на России, вторая на Западе, в плане интеграции Украины в состав Европы и НАТО. Все, что говорит про Россию первая партия, вторая тоже берет в оборот. Данная ложь связана с тем, что процесс интеграции Крыма и России действительно ведёт к росту численности населения. Но население Крыма прирастает не только россиянами, которые покупают тут недвижимость, но и украинцами, которые переселяются к родственникам или тоже покупают недвижимость. Причём делают это явно, а не тайно.

— То есть Москва все же увеличивает население Крыма?

— Россия активно осваивает Крым, помогает ему преодолеть тот разрыв, который образовался за 25 лет украинской стагнации. Много профессиональных новых кадров работает в Крыму: бизнесмены, чиновники, другие специалисты. Это нормальный процесс, нужный Крыму. Но не надо забывать, что все успехи развития Крыма связаны именно с местными профессиональными кадрами. Среда стала конкурентнее, но и цели стали гораздо интереснее. Новая цель — как использовать тот мощный импульс, который дал Крыму мост через Керченский пролив.

— По словам Джемилева, на территории Крыма находится 250 тысяч русскоязычных переселенцев из Луганской и Донецкой областей. Но ведь в Крым действительно ехали беженцы с Донбасса?

— Конечно, когда мы говорим о притоке жителей с Украины, в первую очередь это Восточная Украина, причём не только с территории отсоединившиеся республик. Украинское государство сегодня и власть настроены враждебно к Русскому миру, вот почему восточные украинцы пытаются спрятаться просто-напросто от угрозы. Это тот же мотив, который позволил сформировать в ЛНР и ДНР боеспособную армию: это реакция на угрозу.

— Джемилев утверждает, что еще в 2014 году сообщали о 15 тысячах офисных работников.

— Речь идёт видимо о тех механизмах помощи российских специалистов Крыму, которая была необходима в переходный период, когда республика адаптировалась к российскому законодательству. Многие были командированы, но многие и уехали обратно.

Хочу заметить гражданину Джемилеву, что в современной России очень востребован вахтовый подход к работе. Многие специалисты переезжают на временное или постоянное место жительство, если, например, открывается новое производство. Знаю немало таких примеров, когда новый завод привлекал кадры из разных регионов. То же случилось и в Крыму. Сюда пришли многие новые компании, и штат набирали не только из крымчан, но и из других регионов. Например, так сделал банк «Россия». Его крымский менеджмент из Омска. Но их привлекла новая задача и интересный регион, а не дула ружей «комиссаров в пыльных шлемах».

— Джемилев пытается сравнить нынешний день со временем Екатерины. Насколько адекватно это сравнение?

— Это уже, конечно, историческая боль. Самопровозглашенный вождь крымских татар в изгнании пытается внушить всем, что история Крыма начинается с завоевания его крымскими татарами, которых якобы притеснял кровавый царский режим. Вспомним, что вообще-то Джемилёв ярый антисоветчик и диссидент, ему Россия генетически не мила, так что ничего тут удивительного.

История Крыма, во-первых, ведёт свой отчёт с древних времён, это в первую очередь колыбель русского православия — колыбель-наследница древнегреческих, а затем и итальянских, и византийских колоний. Крым — территория десятков великих культур, в том числе и тюркской культуры. И между прочим, о синтезе русского имперского мировоззрения и мусульманства крымских татар просвещал их куда более признанный духовный учитель — Исмаил Гаспринский. Пропагандист Джемилёв предпочитает не вспоминать о взглядах Гаспринского на Россию, а для мусульманской общины Крыма это без сомнения очень важный философ и соплеменник, наставления которого все помнят.

Это на Украине с её ставкой на ложь историческая память очень избирательна. Поэтому люди и едут в Крым, где уважают и историю, и культуру, и ценят дух братства народов и представителей разных религий, как неотъемлемую часть русского мира.

— Мустафа Джемилев пытается выдать желаемое за действительное, говоря, что Россия вытесняет как минимум миллион проукраинских жителей Крыма, то есть, чуть ли не половину населения полуострова, а значит, цифры референдума 2014 года — ложные, — считает крымский журналист Александр Дремлюгин.

— Конечно, это полный бред. Другое дело, что спустя четыре года жизни в России, знакомства с её ужасающей бюрократией, жадностью и безалаберностью местных чиновников у многих крымчан восторг сменился скепсисом и разочарованием.

— Насколько реально, по-вашему изменилась демографическая обстановка за последние четыре года?

— Согласно официальным данным Росстата, численность населения Крыма (с Севастополем) на 1 января 2017 года составляла 2 340 921 постоянных жителей. А в 2014 году на полуострове проживало 2 284 769 человек. Вот вам и вся разница с учётом мощной миграции чиновников и силовиков. К тому же много простых людей приезжают в Крым в поисках лучшей жизни из центральной части России, Севера. Но после столкновения с нашей суровой реальностью: плохой организацией жизни в городах, небольшими зарплатами и неадекватными ценами на жильё и продукты они быстро уезжают обратно.

А отсутствия эмигрировавших на Украину крымчан после событий 2014 года никто толком не заметил, пустоты не возникло.

— Как в реальности изменилась численность и положение крымских татар после присоединения к России?

— Доля крымских татар среди всего населения полуострова составляет 10−12%, не более. При этом влияние т.н. Меджлиса на свой народ за последние десять лет существенно сократилось. На Украину сбежали самые отъявленные радикалы, умеренные активисты затаились, а большинство нормальных людей — рабочий класс, так сказать — живут своей жизнью и, как и представители других национальностей Крыма, пытаясь не утонуть в болоте социальной несправедливости.

Кстати, согласно статистике, крымские татары наделены земельными участками примерно на 150%, а все остальные крымчане — в среднем на 65%. При этом, есть крымско-татарские семьи, которые до сих пор — более 20 лет, не имеют собственного угла и в глаза не видели своих участков. А есть сволочи, которые уже десятки участков успели оформить и перепродать.

Также отмечу, что после подписания президентом Путиным соответствующего указа о реабилитации крымско-татарского народа, эта тема у местных чиновников стала фактически священной. На бумаге. Но в реальности есть угодные местным властям деятели и организации и неугодные. Например, уже второй год в Симферополе продолжается конфликт вокруг земельного массива «Стрелковая», который республиканские власти обещали узаконить людям, ранее захвативших там землю. Эти крымские татары добиваются документального оформления своих домов и участков более 10 лет — и всё это время живут, фактически, в чистом поле без каких-либо удобств и коммуникаций. Но администрация Симферополя позже решила снести там все дома и мечеть, а на их месте построить жилищно-коммерческий комплекс.

Против самых буйных заводят уголовные дела.

— Поддержка Джамилева в Крыму есть?

— Мустафа Джемилев владеет небольшой транснациональной корпорацией. Раньше вся зарубежная спонсорская помощь, все западные деньги шли только через него. Однако после того как он бросил свой народ и сбежал на Украину, выяснилось, что его «Меджлис» там, за перешейком, никому толком не нужен. Здесь тем более.

Он превратился в фигуру, которой пытаются пугать и дразнить крымчан. И платят за это гораздо меньше. Отсюда и все «громкие» заявления и провокации.

* Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа» признано экстремистским решением Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016, его деятельность запрещена на территории России.

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