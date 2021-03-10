В Крым пешком по русской земле: Корнилов назвал Соловьёву сроки "опустения" Донбасса

Политический обозреватель Владимир Корнилов в передаче Владимира Соловьёва отреагировал на предложение украинского радикала Дмитрия Корчинского сделать Донбасс "безлюдным". По словам Корнилова, чем больше об этом говорят на Украине, тем скорее Донбасс перестанет быть "украинским": как Крым, который тот же Корчинский ранее тоже предлагал сделать "украинским или безлюдным". Теперь Крым вернулся в Россию.

"Дмитрий Корчинский заявил, что Донбасс должен стать безлюдным. Напомню, это тот самый Корчинский, который в начале 1990-х выдвинул лозунг "Крым должен быть украинским или безлюдным". В итоге мы знаем, куда ушёл Крым", - напомнил Владимир Корнилов.

Как заявил Корчинский в эфире украинского телевидения, вопросы Донбасса нужно решать быстро и жёстко. Во-первых, нужно перекрыть границы: пусть жители Донбасса ездят за пенсиями через Белоруссию или Турцию. Во-вторых, пенсии им нужно выплачивать во Львове: пусть ездят туда, выкладывая за билеты все свои деньги. Жители Донбасса должны быть ожесточёнными, нищими и голодными, уверен украинский политик.

"То есть много моментов, которые нужно сделать, чтобы создать выжженную землю", - добавил Корчинский по поводу Донбасса.

По словам Владимира Соловьёва, он ждёт, когда можно будет из Донбасса в Крым пройти пешком по русской земле. Корнилов уверен, что это время не за горами.

"Я думаю, скоро", - резюмировал Корнилов.