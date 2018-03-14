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В Крым на выборы приедут иностранные наблюдатели с древней Библией

14 марта 2018, 19:54  •  57 • В России

В Крым прибудет делегация международных наблюдателей из Германии и Норвегии для мониторинга президентских выборов 18 марта.

Делегация будет состоять из двух норвежских представителей и одного немецкого депутата.

- Немецкий наблюдатель – это председатель фракции партии «Левая» в парламенте немецкого города Квакенбрюк Андреас Маурер. Также за выборами в Крыму будут следить председатель общественного объединения «Народная дипломатия» в Норвегии Хенрик Веббер и еще один участник объединения Метте Русенлюнд, - рассказал КП-Крым депутат Госсовета Крыма Юрий Гемпель.

Кроме того, на полуостров для освещения выборов прибудет журналист из немецкого СМИ, который уже получил аккредитацию российского МИДа.

Иностранные гости 18 марта посетят несколько избирательных участков в Севастополе и Республике Крым.

- Кроме того, Андреас Маурер привезет в Крым древнюю Библию 1860 года, которая находилась у российских немцев в тот период империи. Он торжественно передаст ее на хранение в Крымский этнографический музей, - добавил крымский депутат.

Немецкий депутат и журналист прибудут в Крым 16 марта, а норвежская делегация – на следующий день, 17 числа.

Напомним, первое иностранное издание уже изъявило желание освещать президентские выборы в Крыму 18 марта. Одна из шведских газет подала заявку на работу в информационном центре Избирательной комиссии Республики.

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