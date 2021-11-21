В Крым - ни ногой? Норкин рассказал в прямом эфире о странностях с Ротару

Норкин озвучил главную проблему "ждущей возвращения Крыма" Ротару. По мнению телеведущего, у певицы слишком разговорчивые сёстры, так как от самой артистки он провокационных высказываний не слышал.

Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал скандал с певицей Софией Ротару, "ждущей возвращения Крыма". Популярный ведущий обратил внимание на интересную особенность шумихи вокруг артистки.

Речь идёт о скандальном интервью сестры певицы Аурики Ротару YouTube-каналу DOROTYE. Родственница артистки заявила, что у той имеется имущество и элитная недвижимость в Крыму, но она всё забросила и не ездит на полуостров, потому что ждёт его возвращения в состав Украины.

Комментируя скандал, телеведущий Норкин заметил, что всякий раз шумиха вокруг Ротару поднимается аккурат под конец года. Он связывает это с участием певицы в записи программы "Песня года". Съёмки проходят как раз в декабре, а трансляция - в новогодние праздники.

Весной, летом и осенью Ротару никто не вспоминает, потому что она не приезжает с концертами в это время года, а под конец года в Россию приезжает,

- цитирует слова телеведущего "Экономика. Сегодня".

Норкин добавил, что главная проблема певицы заключается в том, что у неё слишком разговорчивые сёстры. Потому что от самой артистки он никаких провокационных высказываний никогда не слышал.

Можно, конечно, её не приглашать, но тогда в принципе можно запретить любые гастроли всем из недружественных государств,

- подытожил Норкин.