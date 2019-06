В кругу шпионов. Почему у Кремля всё хорошо • 21 • Аналитика Проект «ЗЗ». Как и у других авторитарных лидеров, круг президента Путина сужен до ряда советников. У этих товарищей, по сведениям «одного бывшего русского шпиона», не принято «класть царю на стол дурные новости». Есть мнение, что Путин находится в зоне риска: ведь он даёт своим шпионам значительную свободу действий, а те решают, как их патрону видеть окружающий мир, тем самым лишая главного человека выбора. Отсюда и геополитическая опасность.









Большая проблема большого босса

От шпионов до телохранителей — таков ближайший круг Владимира Путина, согласно мнениям западных экспертов. Но определяют ли эти приближённые политику, влияют ли на ход мышления президента? Эти вопросы очень волнуют западную прессу. Особенно британскую.



О сплотившихся вокруг президента Путина «шпионах» и «агентах» увлекательно рассказывает в британской газете «The Guardian» Марк Галеотти (Mark Galeotti).



Мистер Галеотти — автор книги «Нам нужно поговорить о Путине», почётный профессор Школы славянских и восточноевропейских исследований (School of Slavonic and East European Studies) при Калифорнийском университете, ст. научный сотрудник Royal United Services Institute (Великобритания).



По мнению Галеотти, Владимир Путин надеется, что освобождение российского журналиста-расследователя Ивана Голунова продемонстрирует его (Путина) репутацию «хорошего царя». Однако большинство россиян «слишком хорошо понимает», полагает эксперт, что подобные случаи являются демонстрацией чего-то иного, а именно той степени, до которой дошли российские спецслужбы, норовящие «грабить и преследовать по собственному произволу». Галеотти употребляет термин «тёмные силовики» (англо-русская смесь: «shadowy siloviki»). Этот термин он находит подходящим определением для силовиков («men of force») «в вооружённых силах, разведке и службах безопасности». Эти-то люди и представляются автору статьи во влиятельной британской газете «самой большой проблемой Путина».



Между тем череда непродуманных зачастую авантюр (от вмешательства на Донбассе в 2014 году, вмешательства в выборы в США в 2016 году и до неудачной попытки покушения на Сергея Скрипаля в Великобритании в 2018 году) привела к тому, что Россия попала под санкции, НАТО воссоединилась, Европа перевооружается, а США с их политикой в отношении России стали вести себя более жёстко, чем когда-либо после распада Советского Союза.







Большая часть подобных событий, от гонений журналистов до политических авантюр, считает эксперт, «идёт не от Путина, а от других источников». В их числе Галеотти называет «сообщества безопасности и разведки»; перечень продолжают «их друзья, клиенты и партнёры по бизнесу и политике». Эксперт допускает, что «босс» может «подписаться» под «их авантюрами», однако позволяет ли он собою руководить?



Автор считает, что мнение о российском президенте как о «непревзойдённом шпионе» есть «губительный миф». Он широко распространён на Западе, в него верят. Ясно эксперту здесь то, что «мы не понимаем глубоко отношений Путина с его собственными спецслужбами». Марк Галеотти не находит Путина «главным шпионом». Он скорее «поклонник разведки» и позволяет себя «слишком легко обмануть». И обманывают его собственные шпионы. И, возможно, так «было всегда». По «общему мнению», на которое ссылается аналитик, Путин «был довольно посредственным офицером КГБ». «При всей искусно созданной мифологии, выстроенной вокруг него, Путин никогда не был советским Джеймсом Бондом», — указывает автор.



Многие из его ближайших соратников, напоминает далее автор, являются ветеранами КГБ и организаций-преемниц.



По собственному признанию Путина, он влился в ряды в КГБ из-за богатой советской традиции историй, фильмов и телевизионных программ о разведчиках. Похоже, глубокого понимания того, как работают службы, у него нет. Раз за разом, уверяет Галеотти, становится ясно, что Путин «лелеял мечту о призраках, а не о действительности».



Рабочий день президента Путина начинается со встречи с «призраками». Ему на стол кладут отчёт ФСБ по внутренним делам, отчёт СВР о событиях по всему миру и третий — доклад Федеральной службы охраны («его преторианской гвардии»). Этот документ расписывает происходящее в российской элите.









«Как и многие авторитарные лидеры, — продолжает эксперт, — с годами Путин запер свой разум и сузил круг своих советников и доверенных лиц до людей, которые разделяют его предрассудки и не предпринимают ничего, чтобы поставить под сомнение его предположения».



Как сказал мне один бывший российский шпион, спецслужбы усвоили: класть царю на стол плохие новости не принято».



В итоге «все они» пытаются донести до Путина «не то, что ему нужно услышать, а то, что, по их мнению, он хочет услышать, с целью заверить его, что всё идёт хорошо».



Более того, они на этом поле конкурируют, желая «поймать его взгляд и завоевать его благосклонность». Делается это в том числе при помощи «теорий заговора». Среди последних аналитик перечисляет утверждения Кремля о том, что Запад пытается ослабить Путина, что Канадой управляют украинские неонацисты, а в Вашингтоне правит бал глубоко законспирированный государственный заговор. Чем являются подобные утверждения, исходящие от Кремля? Просто позой? Или Кремль «фактически повторяет завлекательную чушь», выданную представителями разведки ради того, чтобы увлечь Путина, а не просветить?



Здравомыслящий лидер может вести «опасную и глупую политику, если ему дают ложную информацию», заключает Галеотти. Путин, человек, который действительно склонен к риску, «похоже, всё больше рискует и даёт шпионам и агентам ещё большую свободу действий», развивает мысль автор. Эти товарищи «никоим образом не контролируют Кремль». Но нужно ли им это? Нет, если им удаётся задать вектор понимания их боссом окружающего мира.



И вот в этом и кроется «реальная опасность для внешнего мира». Именно в этом, а не в «параноидальных опасениях» на тему восстановления СССР или вторжения в Европу. Один «разочарованный российский экс-дипломат» признался мистеру Галеотти: «Самое страшное в нашей стране сегодня — это то, что умные люди могут делать глупости, не осознавая, что у них есть выбор».



В круге втором

За кругом сплотившихся «шпионов» следует круг «телохранителей». О «бодигардах» Путина рассказывает британское издание «The Economist».



В статье указывается, что Путин особо сблизился с представителями Федеральной службы охраны: с 2016 года четыре сотрудника ФСО «из его личной охраны» были назначены губернаторами. Это «необычный прыжок из тени в общественную жизнь». Пятый товарищ стал главой Национальной гвардии.







В списке «бодигардов» издание особенно выделяет Алексея Дюмина и перечисляет вехи его стремительной карьеры. В 2013 году г-н Дюмин поднялся до должности в Министерстве обороны РФ. Он командовал спецназом и, по некоторым сведениям, контролировал в 2014 году «операцию по аннексии Крыма». В 2016 году он уже губернатор Тульской области, «оружейного центра к югу от Москвы». Здесь издание приводит мнение упомянутого выше Марка Галеотти, «эксперта по российским службам безопасности»:



Это немного смахивало на то, как дворецкий внезапно стал герцогом.



«Подъём телохранителей» отражает широкий сдвиг в приоритетах Кремля: «от защиты самого Путина до обеспечения долговечности построенной им системы», указывается далее в британском материале. Кем Путину заменить «стареющих сторонников»? С одной стороны — группа «технократов». Это некие «эксперты в очках», которых подняли с целью управлять регионами и министерствами. С другой стороны, Путин доверяет больше всего тем, кого он знает лучше всех. И это «те мужчины», кого он видел рядом почти ежедневно в течение почти двух десятилетий во власти. Предпоследнее слово в защиту доллара



«Агенты ФСО, — пишет издание, — попутчики Путина, а дома — его повара». Это открывает им двери в русскую элиту. Г-н Дюмин, например, стал неотъемлемой частью «президентской хоккейной лиги», важной неформальной площадки для встреч. Некоторые называют ФСО «преторианской гвардией». Однако Евгений Минченко, близкий к Кремлю консультант, говорит, что сами они предпочитают зваться «мушкетёрами».



Охранники давно играют ключевую роль в политической архитектуре России, резюмирует «The Economist». Та же ФСО ведёт свою историю с 1881 года — именно тогда, после убийства своего отца, царь Александр III создал специальную службу охраны.



Некоторые аналитики даже считают г-на Дюмина, отмечает издание, кандидатом на пост президента после Путина.



Впрочем, пока неизвестно, смогут ли эти «мушкетёры» приспособиться к публичным ролям: ведь мало кто из них продемонстрировал большую склонность к политике. Один бывший телохранитель, иронизирует издание, «стал интернет-мемом в прошлом году после публикации странного видеообращения, в котором был брошен вызов ведущему оппозиционному политику России Алексею Навальному». Ещё один провалился на посту губернатора Калининграда всего через два месяца управления (и был переведён на пост министра по чрезвычайным ситуациям). Третий внезапно ушёл с поста астраханского губернатора, не проработав в должности и десяти месяцев. Впрочем, британское издание не сомневается: если Путин поставит задачу, «мушкетёры» ему не откажут.







* * *



Таким образом, британская пресса и её эксперты, специализирующиеся на российских спецслужбах, немало знают как о настоящем, так и о будущем страны.



Новым президентом после Путина станет не Медведев, а Дюмин. Достаточно Путину поставить задачу — и «мушкетёр» (или «преторианский гвардеец») её выполнит.



«Шпионы», то бишь разведчики и разнообразные агенты, разбавленные телохранителями, — вот два самых близких круга Путина.



Олег Чувакин





