«В кризисном состоянии»: как США планируют потеснить Россию и Китай на мировом рынке атомной энергетики

Соединённые Штаты утратили свои лидерские позиции в области атомной энергетики, уступив их России и Китаю. Об этом говорится в докладе Минэнерго США. В ведомстве, которое называет сложившуюся ситуацию «геополитическим вызовом», разработана стратегия, которая прежде всего предполагает выход американских компаний на рынки, где в настоящее время доминируют госпредприятия из РФ и КНР. Эксперты не исключают, что для достижения своей цели Вашингтон вновь может прибегнуть к методам недобросовестной конкуренции. Однако аналитики сомневаются, что Соединённым Штатам удастся сократить отставание от России, поскольку они не располагают необходимой для этого технологической базой.

Соединённые Штаты утратили свои позиции в области атомной энергетики, уступив их России и Китаю. Об этом говорится в докладе Министерства энергетики США для президента Дональда Трампа и заявлении главы этого ведомства Дэна Бруйетта.

«В глобальной конкурентной борьбе Америка уступила свои лидерские позиции в сфере ядерной энергетики государственным предприятиям, в первую очередь российским и китайским. Кроме того, другие страны-конкуренты также активно пытаются обойти США», — указывается в докладе, размещённом на сайте Минэнерго США.

Авторы документа отмечают, что вследствие многолетнего пренебрежительного отношения к коммерческой атомной промышленности вся отрасль страны — от добычи сырья и до производства энергии — находится под серьёзной угрозой банкротства.

«Америка рискует потерять способность производить отечественное ядерное топливо, что угрожает её государственным интересам и безопасности», — подчёркивается в докладе.

Главный конкурент

При этом в документе утверждается, что доминирующее положение на рынке коммерческой атомной энергетики занимает Россия.

«На рынках ядерных материалов и технологий господствует Россия, «вооружившаяся» энергопоставками как инструментом принуждения. Россия наращивает свое экономическое и внешнеполитическое влияние по всему миру — объём полученных ею зарубежных заказов на реакторы составляет $133 млрд, также в её планах строительство более 50 реакторов в 19 странах мира», — отмечают специалисты министерства энергетики США.

РИА Новости

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Между тем, Соединённые Штаты, не имея заказов от иностранных государств, совершенно не представлены на мировом рынке строительства новых ядерных реакторов, говорится в документе.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с RT отметил, что Россия добилась преимущества в этой сфере именно благодаря тому, что концерн «Росатом» выполняет весь спектр работ и услуг, включая проектирование, постройку, полный цикл эксплуатации, обучение инженеров и сотрудников надзорных органов, удаление отработанного топлива и отходов, а также сопровождение финансовых операций.

«Полностью все компетенции обеспечивает одна компания — «Росатом». Все остальные компании других стран работают в отдельных сегментах: кто-то топливо производит, кто-то эксплуатирует, кто-то строит. Полностью никто не делает весь цикл, кроме нас», — рассказал Игорь Юшков.

Напомним, что зарубежное строительство атомных станций велось ещё в СССР ещё с начала 1960-х годов. Так, советские «Атомэнергоэкспорт» и «Зарубежатомэнергострой» вводили в эксплуатацию АЭС в ГДР, Болгарии, Чехословакии, Венгрии, Финляндии, на Кубе и других странах. Впрочем, в начале 1990-х годов многие из этих проектов были закрыты.

На сегодня «Росатом» занимает первое место в мире по числу зарубежных проектов. На счету корпорации 36 энергоблоков в 12 странах.

Также Россия экспортирует ядерное топливо, предоставляет услуги по обогащению природного урана в других странах, занимается геологоразведкой и добычей урана за рубежом и создаёт исследовательские ядерные центры в различных странах.

По словам Игоря Юшкова, основное преимущество российских проектов АЭС для зарубежных заказчиков — их доступность и возможность их «проверить на практике».

«Когда Россия предлагает другим странам строительство АЭС, она предлагает опробованный проект. И любые заказчики могут приехать в Россию, посмотреть, как всё это работает. И увидеть, что это не только проект на бумаге, он уже воплощён и нормально работает без сбоев. В этом плане это один из наиболее ключевых примеров, почему «Росатом» часто выигрывает тендеры по всему миру», — пояснил эксперт.

План по спасению

Чтобы решить ключевые проблемы американской атомной отрасли, Минэнерго США предлагает ограничить импорт американскими компаниями ядерного топлива из России и Китая. Таким образом Вашингтон намерен помешать этим странам занять доминирующие позиции в сфере переработки отходов. Подобная ситуация представляет для Соединённых Штатов «геополитический вызов», отмечается в докладе энергетического ведомства.

Кроме того, министерство полагает, что США нужно активнее выходить на рынки, где сейчас лидируют атомные компании из России и Китая.

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«Наконец, правительство США выйдет на рынки, где в настоящее время доминируют российские и китайские государственные предприятия, восстановит позиции страны в качестве мирового лидера в сфере экспорта лучших в своём классе технологий ядерной энергетики, а вместе с этим и высокие стандарты в области нераспространения ядерного оружия», — прогнозируют авторы документа.

Впрочем, эксперты скептически оценивают подобные планы. По мнению аналитиков, даже в том случае, если США удастся потеснить РФ и КНР на глобальном ядерном энергорынке, у них вряд ли хватит ресурсов, чтобы заполнить образовавшийся вакуум.

«Не уверен, что они смогут это сделать, поскольку американская атомная энергетика последнее время находилась в кризисном состоянии. Также по причине экономического спада, который сейчас распространяется на все страны, США будет сложно использовать внешнеэкономическую конъюнктуру для расширения присутствия на мировом энергетическом рынке ядерных технологий», — отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Он также предположил, что Вашингтон может попытаться расчистить место на рынке с помощью методов недобросовестной конкуренции вроде санкций.

«Вашингтон, конечно, может снова прибегнуть к ограничительным мерам и «подвинуть» Москву и Пекин, но обеспечить прорывное развитие отрасли он не в состоянии. Вся эта ситуация лишь приведёт к усилению конфронтации и напряжённости в российско-американских и американско-китайских отношениях. При существующем раскладе это будет выглядеть, как попытка нанести экономический ущерб России и Китаю», — пояснил Васильев.

Владимир Васильев напомнил, что США уже применяли такие методы в отношении проекта газопровода «Северный поток—2», чтобы нарастить экспорт американского сжиженного газа в Европу.

С точки зрения эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, если США и смогут ограничить импорт топлива из России и нарастить добычу урана, то это произойдёт явно не в краткосрочной перспективе.

«Удастся ли США с помощью таких мер сократить отставание от России, зависит от того, насколько эти предложения, которые выдвинуло министерство энергетики, перейдут в практическую плоскость. Причём в большинстве случаев американские услуги в этой сфере будут дороже, чем уже существующие российские предложения, поэтому США придётся решать эту задачу не только экономически и технологически, но и политически», — заключил эксперт.