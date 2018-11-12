В Кривом Роге прошли переговоры с захватившими здание «Криворожгаза»

Сотрудники газораспределительной компании «Криворожгаз» провели переговоры с людьми, захватившими здание предприятия в Кривом Роге.

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на компанию.

«Сейчас продолжаются переговоры, появился конструктив и понимание, что в сложившейся ситуации виновата НАК «Нафтогаз». Первый реальный результат переговоров — это возобновление работы аварийной службы ПАО «Криворожгаз», — указывается в заявлении.

Отмечается, что аварийные бригады предприятия будет сопровождать полиция.

В компании также отметили, что её здание всё ещё захвачено, а в «заложниках» у неизвестных — сотрудники «Криворожгаза».

Ранее стало известно, что в Кривом Роге неизвестные ворвались в здание «Криворожгаза», сорвали пломбы с котельных и начали воровать газ. Позднее группа протестующих начала жечь шины возле офиса компании.