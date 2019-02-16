В Кривом Роге подожгли храм УПЦ и оставили на нём нацистские надписи

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В Кривом Роге неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в дверь храма Вознесения Господня канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и оставили на нём нацистские надписи.

РИА Новости

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на полицию. Отмечается, что огонь сильно повредил дверь и надвратную икону храма. Полиция Кривого Рога по факту попытки поджога церкви начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Ранее стало известно, что сторонники новой церкви в селе Пески Волынской области Украины захватили Свято-Георгиевский храм УПЦ.

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