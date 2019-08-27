В криминальных разборках в Берлине увидели "русский след" по аналогии с "Новичком"

Как пишет немецкий Der Spiegel со ссылкой на информацию спецслужб нескольких стран НАТО, следователи якобы считают основной версией убийства политическую подоплеку. В статье не говорится напрямую о российских спецслужбах и Рамзане Кадырове, но указанные аргументы подводят читателя к таким предположениям.

Жертвой преступления стал некто Зелимхан Хангошвили, уроженец Панкисского ущелья Грузии, в котором в основном живут чеченцы. Он известен как участник "второй чеченской войны", был объявлен Россией в международный розыск. На него было совершено несколько покушений, однако ему удалось спрятаться в Германии.

Стрелявшего в Хангошвили задержали, им оказался некий 49-летний "гражданин России", также выходец из Чечни, который приехал в Германию незадолго до преступления. По мнению авторов статьи, это вполне доказывает "русский след" в убийстве.