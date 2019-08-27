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В криминальных разборках в Берлине увидели "русский след" по аналогии с "Новичком"

27 августа 2019, 00:54  •  74 • В мире
В берлинском районе Моабит в пятницу, 23 августа, было совершено заказное убийство выходца из Чечни Зелимхана Хангошвили, известного как участника террористических организаций, воевавших в Чечне. Западные СМИ увидели в случившемся "русский след", так же не утруждая себя доказательствами, как и в истории с "Новичком".
Как пишет немецкий Der Spiegel со ссылкой на информацию спецслужб нескольких стран НАТО, следователи якобы считают основной версией убийства политическую подоплеку. В статье не говорится напрямую о российских спецслужбах и Рамзане Кадырове, но указанные аргументы подводят читателя к таким предположениям.
Жертвой преступления стал некто Зелимхан Хангошвили, уроженец Панкисского ущелья Грузии, в котором в основном живут чеченцы. Он известен как участник "второй чеченской войны", был объявлен Россией в международный розыск. На него было совершено несколько покушений, однако ему удалось спрятаться в Германии.
Стрелявшего в Хангошвили задержали, им оказался некий 49-летний "гражданин России", также выходец из Чечни, который приехал в Германию незадолго до преступления. По мнению авторов статьи, это вполне доказывает "русский след" в убийстве.

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