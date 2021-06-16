В кремлёвском пуле расставили акценты: кто на саммите хозяин?

Журналисты из кремлёвского пула обратили внимание на расположение мест для лидеров двух стран. И сделали свой вывод.

Корреспонденты кремлёвского пула из Женевы передают, что на переговорах Путин будет сидеть с правой стороны.

"На протокольным языке это, как и приезд на виллу до Байдена, означает, что хозяин саммита - Россия", - пишут в телеграм-канале RIA_Kremlinpool.

Через несколько минут в Женеве на вилле Ле Гранж начнутся переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Лидеры обсудят двусторонние отношения России и США, а также глобальные вопросы, среди которых - Арктика, глобальное потепление и многое другое.

Фото: Скриншот телеграм-канала RIA_Kremlinpool.