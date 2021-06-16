Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Брошенная вскользь фраза Путина озадачила Берлин: "Страшный сон Германии&qu...
"Зачитай, всё": Протасевич рассказал, как на самом деле записывают обр...
В Израиле новый премьер-министр: Речь Нетаньяху обернулась скандалом
"Путин?!": Фото с G7 оказалось лучше любого анекдота
Главная / Политика

В кремлёвском пуле расставили акценты: кто на саммите хозяин?

16 июня 2021, 14:40  •  117 • Политика
Журналисты из кремлёвского пула обратили внимание на расположение мест для лидеров двух стран. И сделали свой вывод.
Корреспонденты кремлёвского пула из Женевы передают, что на переговорах Путин будет сидеть с правой стороны.
"На протокольным языке это, как и приезд на виллу до Байдена, означает, что хозяин саммита - Россия", - пишут в телеграм-канале RIA_Kremlinpool.
Через несколько минут в Женеве на вилле Ле Гранж начнутся переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Лидеры обсудят двусторонние отношения России и США, а также глобальные вопросы, среди которых - Арктика, глобальное потепление и многое другое.
Фото: Скриншот телеграм-канала RIA_Kremlinpool.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






117
Источник
Похожие новости
16 июня 2021, 01:50
В Польше нашёлся самый умный человек
16 июня 2021, 05:30
"Если хотите понять – послушайте": Путин заставил американцев разочароваться в своих СМИ
16 июня 2021, 05:30
"Северный поток – 2" строили, чтобы "обойти" Украину – Кулеба
16 июня 2021, 00:00
В разговоре Путина и Байдена не будет об этом речи: Названы две "сомнительные" темы
16 июня 2021, 01:50
"Наши в городе!" Вместе с Лавровым к Байдену приехал русский генерал
16 июня 2021, 12:50
"Без колебаний встанет за Москву": Sohu рассказало о мощном союзнике России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июня 2021, 22:25
"Путин?!": Фото с G7 оказалось лучше любого анекдота
15 июня 2021, 15:40
Такого не придумывал никто в мире: Киев пробил дно "жадности"
15 июня 2021, 06:30
"Можем решить "на раз": МИД России сделал беспрецедентное предложение США
14 июня 2021, 00:15
В Израиле новый премьер-министр: Речь Нетаньяху обернулась скандалом
12 июня 2021, 13:25
"Не хочется казаться грубым, но...": Журналист попытался поймать Путина, но получил отпор
12 июня 2021, 13:25
"Это ... (censored)!": День России обернулся матерным скандалом в прямом эфире
13 июня 2021, 06:50
Источник раскрыл план "смертельного удара" по России: Как поделят регионы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.