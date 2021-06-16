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В кремлёвском пуле расставили акценты: кто на саммите хозяин?
16 июня 2021, 14:40 • 117 • Политика
Журналисты из кремлёвского пула обратили внимание на расположение мест для лидеров двух стран. И сделали свой вывод.
Корреспонденты кремлёвского пула из Женевы передают, что на переговорах Путин будет сидеть с правой стороны.
"На протокольным языке это, как и приезд на виллу до Байдена, означает, что хозяин саммита - Россия", - пишут в телеграм-канале RIA_Kremlinpool.
Через несколько минут в Женеве на вилле Ле Гранж начнутся переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Лидеры обсудят двусторонние отношения России и США, а также глобальные вопросы, среди которых - Арктика, глобальное потепление и многое другое.
Фото: Скриншот телеграм-канала RIA_Kremlinpool.
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