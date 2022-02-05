В кремлёвском пуле "рассекретили" часть военно-технического ответа России США, подарив новый мем

Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов у себя в соцсети опубликовал пост, "рассекретив" часть военно-технического ответа России США. В результате получился новый мем.

Забавный пост опубликовал у себя в Telegram-канале спецкор "Комсомольской правды", журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.

"Названа часть военно-технического ответа России США", - так он подписал небольшой пост, опубликовав стоп-кадр из фильма "Собачье сердце" (1988 г.) режиссёра Владимира Бортко.

В центре - один из главных героев, Полиграф Полиграфович Шариков, роль которого блистательно исполнил Владимир Толоконников. Ниже - надпись: "На Псаки женюсь".

Что это - игра слов с намёком на созвучие фамилий Шарикова и пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, сказать сложно. Но пост уже стал новым мемом.