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В кремлёвском пуле показали запрещённое для Байдена видео с Путиным: "Только не показывайте"

23 марта 2021, 08:25  •  238 • Политика
Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов опубликовал видео с отдыха президента России Владимира Путина в сибирской тайге, которое в шутливой форме запретил показывать президенту США, иронично подписав пост: "Хоп!": Только Байдену не показывайте".
Напомним, минувшие выходные президент России Владимир Путин провёл в тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу. Фото и видео с отдыха первых лиц государства быстро разлетелись по соцсетям.
Особое внимание прессы и интернет-пользователей привлекли кадры Путина с вездеходом. На одних он сидел за рулём, катая Шойгу по сибирской тайге, другие были сделаны уже в кабине техники.
Журналист кремлёвского пула, спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов опубликовал в Twitter видео Ruptly, на котором президент России спрыгивает из кабины вездехода на землю.
Журналист, комментируя эти кадры, в шутливом тоне запретил показывать это видео президенту США Джо Байдену, намекнув на недавний конфуз с американским лидером на трапе самолёта, когда глава Белого дома трижды споткнулся, а после и упал, поднимаясь на борт.
"Хоп!": Только Байдену не показывайте", - написал Дмитрий Смирнов.
«Хоп!»: Только Байдену не показывайте pic.twitter.com/reTKkRHH7j
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 21, 2021

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