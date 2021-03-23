В кремлёвском пуле показали запрещённое для Байдена видео с Путиным: "Только не показывайте"

Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов опубликовал видео с отдыха президента России Владимира Путина в сибирской тайге, которое в шутливой форме запретил показывать президенту США, иронично подписав пост: "Хоп!": Только Байдену не показывайте".

Напомним, минувшие выходные президент России Владимир Путин провёл в тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу. Фото и видео с отдыха первых лиц государства быстро разлетелись по соцсетям.

Особое внимание прессы и интернет-пользователей привлекли кадры Путина с вездеходом. На одних он сидел за рулём, катая Шойгу по сибирской тайге, другие были сделаны уже в кабине техники.

Журналист кремлёвского пула, спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов опубликовал в Twitter видео Ruptly, на котором президент России спрыгивает из кабины вездехода на землю.

Журналист, комментируя эти кадры, в шутливом тоне запретил показывать это видео президенту США Джо Байдену, намекнув на недавний конфуз с американским лидером на трапе самолёта, когда глава Белого дома трижды споткнулся, а после и упал, поднимаясь на борт.

"Хоп!": Только Байдену не показывайте", - написал Дмитрий Смирнов.