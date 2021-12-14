В кремлёвском пуле одной цифрой доказали, что осуждать Россию вредно для здоровья

Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов доказал, что осуждать Россию может быть вредно для здоровья.

В качестве "доказательства" журналист привёл скрин из газеты Världen, в которой сообщили о том, что "пятнадцать человек из девяти стран, присутствовавших на встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме, после мероприятия заболели коронавирусом".

"Осуждать Россию вредно для здоровья", - иронично подписал фото автор Telegram-канала "Пул №3".

Организаторы встречи сообщили, что участники имели возможность пройти ПЦР-тестирование во время мероприятия. Встреча была организована в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения.

СМИД является центральным директивным органом ОБСЕ для обсуждения вопросов в сфере безопасности и существующих угроз, укрепления мер доверия, улучшения сотрудничества в Европе. Заседание организации проходит один раз в год.