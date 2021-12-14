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В кремлёвском пуле одной цифрой доказали, что осуждать Россию вредно для здоровья

14 декабря 2021, 09:40  •  54 • Политика
Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов доказал, что осуждать Россию может быть вредно для здоровья.
В качестве "доказательства" журналист привёл скрин из газеты Världen, в которой сообщили о том, что "пятнадцать человек из девяти стран, присутствовавших на встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме, после мероприятия заболели коронавирусом".
"Осуждать Россию вредно для здоровья", - иронично подписал фото автор Telegram-канала "Пул №3".
Организаторы встречи сообщили, что участники имели возможность пройти ПЦР-тестирование во время мероприятия. Встреча была организована в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения.
СМИД является центральным директивным органом ОБСЕ для обсуждения вопросов в сфере безопасности и существующих угроз, укрепления мер доверия, улучшения сотрудничества в Европе. Заседание организации проходит один раз в год.

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