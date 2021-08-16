В кремлёвском пуле напомнили о "гуманности" талибов*: 378 дней тяжёлого опыта

Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов напомнил о "гуманности" и "миролюбии" талибов*, которые проявились ещё 25 лет назад. В своём Telegram-канале он рассказал о 378 днях тяжёлого опыта русских героев.

Он отметил, что 25 лет назад, 16 августа 1996 года, русский экипаж принудительно посаженного в Афганистане Ил-76 совершил побег из плена талибов.

Журналист напомнил о том, что 378 дней плена стали настоящим адом: пленникам не хватало воды, нормальной еды, не было и одежды. Из-за тотальной антисанитарии и хронического недоедания многие заболели. Пленникам постоянно угрожали и подвергали психологическому давлению.

"Их склоняли к принятию ислама, работе на "Талибан"* и постоянно угрожали казнью", - добавил журналист.

Он также напомнил о том, что сбежавших из плена позже наградили званиями Героев, а также орденами за мужество.

* Талибы, движение "Талибан" - признано террористическим движением, запрещённым в России.