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В кремлёвском пуле напомнили о "гуманности" талибов*: 378 дней тяжёлого опыта

16 августа 2021, 11:55  •  95 • Политика
Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов напомнил о "гуманности" и "миролюбии" талибов*, которые проявились ещё 25 лет назад. В своём Telegram-канале он рассказал о 378 днях тяжёлого опыта русских героев.
Он отметил, что 25 лет назад, 16 августа 1996 года, русский экипаж принудительно посаженного в Афганистане Ил-76 совершил побег из плена талибов.
Журналист напомнил о том, что 378 дней плена стали настоящим адом: пленникам не хватало воды, нормальной еды, не было и одежды. Из-за тотальной антисанитарии и хронического недоедания многие заболели. Пленникам постоянно угрожали и подвергали психологическому давлению.
"Их склоняли к принятию ислама, работе на "Талибан"* и постоянно угрожали казнью", - добавил журналист.
Он также напомнил о том, что сбежавших из плена позже наградили званиями Героев, а также орденами за мужество.
* Талибы, движение "Талибан" - признано террористическим движением, запрещённым в России.

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