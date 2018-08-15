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В Кремле ждут ответа от Ким Чен Ына на приглашение к участию в Восточном экономическом форуме

15 августа 2018, 14:54  •  51 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что подтверждения об участии северокорейского лидера Ким Чен Ына в ВЭФ пока не получено.
В Кремле уточнили, что ответа на приглашение к участию в Восточном экономическом форуме от КНДР пока не получено. Его все еще ожидают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что приглашение для северокорейского лидера остается в силе.
«Подтверждения об участии Ким Чен Ына в ВЭФ пока не получено», - уточнил представитель Кремля.
Напомним, сам Восточный экономический форум пройдет с 11 по 13 сентября. Он будет организован на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.
Приглашение к участию в ВЭФ маршалу Киму ранее передал через главу президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нама президент России Владимир Путин.
«Прошу передать лидеру КНДР товарищу Ким Чен Ыну наше приглашение посетить Россию», - сообщил глава государства представителю Северной Кореи, уточнив, что сделать это можно в рамках ВЭФ в сентябре.

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