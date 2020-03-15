В Кремле заявили об отсутствии зарубежных поездок в графике Путина

Российский лидер Владимир Путин в ближайшее время не планирует рабочих поездок за границу. Об этом в субботу, 14 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, не планирует», — заявил представитель Кремля журналистам ТАСС.

Ранее 14 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал граждан от лица властей страны минимизировать поездки за границу из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.

В этот же день сообщалось, что число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 59. Отмечается, что большинство заболевших (56 человек) являются гражданами России. Также коронавирус выявлен у двух граждан КНР и одного гражданина Италии.

Два случая подозрения на эту инфекцию зафиксированы у сотрудников рудника «Купол» на Чукотке.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Всего в 129 странах, где произошло заражение, зафиксировано более 150 тыс. заболевших, умерли более 5,6 тыс. человек.