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В Кремле заявили об отсутствии зарубежных поездок в графике Путина

15 марта 2020, 02:35  •  52 • Политика
Российский лидер Владимир Путин в ближайшее время не планирует рабочих поездок за границу. Об этом в субботу, 14 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, не планирует», — заявил представитель Кремля журналистам ТАСС.
Ранее 14 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал граждан от лица властей страны минимизировать поездки за границу из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.
В этот же день сообщалось, что число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 59. Отмечается, что большинство заболевших (56 человек) являются гражданами России. Также коронавирус выявлен у двух граждан КНР и одного гражданина Италии.
Два случая подозрения на эту инфекцию зафиксированы у сотрудников рудника «Купол» на Чукотке.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Всего в 129 странах, где произошло заражение, зафиксировано более 150 тыс. заболевших, умерли более 5,6 тыс. человек.

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