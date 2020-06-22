В Кремле заявили об отсутствии у РФ территориальных претензий к соседям

У России нет территориальных претензий к соседним государствам. Об этом 22 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в поправках к Конституции есть статья, исключающая отчуждение территории и закрепляющая целостность страны.

По словам Пескова, Путин говорил не о территориальных подарках русского народа, когда упоминал поправки в Конституцию. Глава государства имел в виду ранее допущенные системные ошибки в Основном законе страны, которые не предусматривали ситуации, имеющие негативные последствия для России.

«Именно об этом говорил Путин, и здесь нужно внимательно об этом читать. Там суть шла именно об ошибках, которые ранее были допущены, и об очень важных моментах, которые не были додуманы в Конституции», — объяснил представитель Кремля.

Президент не говорил о территориях за пределами России, которые необходимо воссоединить, он имел в виду предыдущие системные просчеты в Конституции, подчеркнул Песков. По его словам, их очень важно исключить в современном Основном законе страны.

Президент России назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам, этот день будет выходным. По мнению главы ЦИК Эллы Памфиловой, голосование будет безопаснее похода в магазин из-за принимаемых мер по эпидемиологической безопасности.