Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что творится в Белоруссии: Почему раньше Батька во всем винил Запад, а теперь - ...
Русские украинцы подвинули украинских националистов на улицах Киева
Мы случайно: Американцы в Сирии чуть не доигрались, угрожая российскому БТР
"Прикиньте? Пацаны на волосок были": Прокуратуре Украины запретили зад...
Главная / Политика

В Кремле заявили об отсутствии у РФ территориальных претензий к соседям

22 июня 2020, 16:00  •  38 • Политика
У России нет территориальных претензий к соседним государствам. Об этом 22 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил, что в поправках к Конституции есть статья, исключающая отчуждение территории и закрепляющая целостность страны.
По словам Пескова, Путин говорил не о территориальных подарках русского народа, когда упоминал поправки в Конституцию. Глава государства имел в виду ранее допущенные системные ошибки в Основном законе страны, которые не предусматривали ситуации, имеющие негативные последствия для России.
«Именно об этом говорил Путин, и здесь нужно внимательно об этом читать. Там суть шла именно об ошибках, которые ранее были допущены, и об очень важных моментах, которые не были додуманы в Конституции», — объяснил представитель Кремля.
Президент не говорил о территориях за пределами России, которые необходимо воссоединить, он имел в виду предыдущие системные просчеты в Конституции, подчеркнул Песков. По его словам, их очень важно исключить в современном Основном законе страны.
Президент России назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам, этот день будет выходным. По мнению главы ЦИК Эллы Памфиловой, голосование будет безопаснее похода в магазин из-за принимаемых мер по эпидемиологической безопасности.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



38
Источник
Похожие новости
22 июня 2020, 02:00
Греф наносит ответный удар: Хитрую схему войны с ЦБ раскрыли
22 июня 2020, 06:00
Богатым американцам пощекотали нервы Путиным: "Россия справилась"
22 июня 2020, 11:00
"Горбатых будут распрямлять?": Военкор расшифровал сигнал Путина соседям
22 июня 2020, 02:00
Путин заявил о находившейся на грани развала России
22 июня 2020, 13:00
Суд помог Киеву признать Крым российским - эксперт
22 июня 2020, 00:00
Случайность помогла стать королевой: Удивительная история иорданской "принцессы Дианы"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июня 2020, 02:00
На Украине возобновили деятельность националистические «языковые патрули»
21 июня 2020, 05:00
Утопающие в беспорядках США запускают проект о своих ценностях на Украине
21 июня 2020, 18:25
Что творится в Белоруссии: Почему раньше Батька во всем винил Запад, а теперь - Восток
20 июня 2020, 04:00
Таковы традиции: Глава Туркмении лично объяснил Путину свой отказ посетить парад Победы
16 июня 2020, 03:00
"Стыдно быть гусским": Одно напоминание имён кающихся в стиле Ахеджаковой вызвало "бурю"
20 июня 2020, 00:00
Мы случайно: Американцы в Сирии чуть не доигрались, угрожая российскому БТР
20 июня 2020, 19:00
Россию будет "штормить" два года: Все забыли о словах персидского пророка?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.