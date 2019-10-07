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В Кремле заявили об «определённом влиянии» на республики Донбасса
07 октября 2019, 14:24 • 112 • Украина
Самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики выступают как самостоятельные субъекты в урегулировании внутриукраинского конфликта, несмотря на то что Москва имеет «определённое влияние» на эти регионы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
© Алексей Никольский РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы с вами говорим о регулировании внутриукраинского конфликта. Кремль, безусловно, имеет определённое влияние на республики Донбасса. Но вы знаете, что республики Донбасса в данном случае — это самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта», — заявил Песков.
Таким образом он ответил на вопрос о возможности Кремля гарантировать отведение сил ДНР и ЛНР от линии соприкосновения в Донбассе.
Он напомнил, что Россия наряду с Германией и Францией выступает в качестве гаранта выполнения Минских соглашений и заинтересована в выполнении всех договорённостей.
«Как и все страны, мы заинтересованы в том, чтобы все мероприятия, которые запланированы, были в своё время, которые положены на бумагу и под которыми стоят подписи четырёх, — чтобы все эти мероприятия выполнялись», — добавил он.
При этом Песков ещё раз подчеркнул, что Москва не является стороной конфликта в Донбассе.
Ранее в Киеве заявили, что 7 октября ВСУ не начнут отводить свои силы из населённых пунктов Золотое и Петровское в Донбассе из-за продолжающихся обстрелов.
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