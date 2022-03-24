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В Кремле заявили о высокой загруженности Шойгу

24 марта 2022, 19:50  •  203 • Политика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 марта прокомментировал распространяемые в СМИ сообщения о том, что глава российского Минобороны Сергей Шойгу давно не появлялся на публике.
По словам представителя Кремля, в условиях проведения спецоперации по защите жителей Донбасса у министра много забот.
«Идет специальная военная операция. Конечно, сейчас не совсем время для медийной активности. Это вполне понятно», — сказал он журналистам.
При этом Песков призвал не верить сообщениям СМИ о проблемах со здоровьем у Шойгу, посоветовав обращаться с таким вопросом к представителям Минобороны.
Кроме того, пресс-секретарь прокомментировал заявления минобороны США о том, что Москва якобы игнорировала попытки Пентагона связаться с российским военным руководством.
«Контакты на уровне военных всегда важны, тем более в такие горячие периоды», — подчеркнул Песков.
3 марта агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что минобороны США и Пентагон создали канал связи по ситуации на Украине. Подчеркивалось, что канал необходим для предотвращения инцидентов военного характера и эскалации.
Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил Песков, спецоперация преследует две цели — по демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.
Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости республик.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
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