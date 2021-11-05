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В Кремле заявили о высокой оценке Путиным и Лукашенко принятых решений
05 ноября 2021, 02:15 • 103 • Политика
Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко дали высокую оценку принятым 4 ноября решениям, сообщили в Кремле.
Как сообщила пресс-служба, лидеры государств обменялись мнениями по итогам заседания Высшего государственного совета (ВГС), а также дали высокую оценку принятым решениям, которые имеют стратегическое значение для развития интеграционных процессов.
Ранее в этот день Владимир Путин заявил, что подписанный на заседании Высшего госсовета Союзного государства интеграционный декрет стал серьезным шагом вперед.
Заседание Высшего государственного совета Союзного государства прошло 4 ноября в режиме видеоконференции. Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ.
Также в ходе мероприятия были приняты концепция миграционной политики России и Белоруссии и решения по обновленной военной доктрине. Эти документы входят в основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.
Лукашенко назвал Союзное государство «приоритетом из приоритетов» для Белоруссии. Он пояснил, что страны активно сотрудничают по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, а также на защиту исторических и моральных ценностей.
Со своей стороны Путин подчеркнул особое значение стабильности на границе двух стран. Он отметил, что Москва продолжит оказывать помощь братскому народу соседней республики.
7 октября Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры, в которых обсуждалось заседание Высшего госсовета в ноябре. Кроме того, они затронули текущие вопросы в развитии двусторонних отношений.
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