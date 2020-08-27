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В Кремле заявили о прямом общении лидеров России и Белоруссии

27 августа 2020, 17:20  •  15 • Политика
Связующие звенья между Россией и Белоруссией на данный момент не нужны, потому что лидеры двух стран общаются напрямую. Об этом в четверг, 27 августа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос о том, насколько госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии выполняет связующие функции между президентами.
«Измерение Союзного государства, конечно, оставаясь приоритетом для нас сейчас, наверное, в эти дни не стоит во главе угла. Хотя, конечно, определенная правовая база, на которой зиждется Союзное государство, вся остается. Но сейчас президенты общаются напрямую, связующих звеньев не требуется», — заявил Песков.
При этом он предложил журналистам дождаться публикации большого интервью Владимира Путина, в котором он также затрагивает тему Белоруссии.
21 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него с Путиным полное взаимопонимание по ситуации в республике.
15 августа лидеры общались по телефону и после разговора президент Белоруссии заверил, что Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности республики в случае возникновения внешних военных угроз.
Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после того как граждане из разных городов страны отказались признавать официальные итоги выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80% голосов. Люди, вышедшие на улицы, столкнулись с противодействием силовиков. Пострадавшие были с обеих сторон, погибли несколько гражданских.

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