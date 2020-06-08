В Кремле заявили о преобладающей поддержке гражданами поправок в Конституцию

Готовящиеся поправки в Конституцию России пользуются превалирующей поддержкой среди населения. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация однозначно говорит о превалирующей поддержке. Об этом свидетельствуют практически все социологические исследования. Мы знаем, что крупнейшие политические силы в нашей стране также поддерживают поправки», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что для главы государства Владимира Путина чрезвычайно важно, чтобы граждане поддержали поправки.

Однако пресс-секретарь президента отметил, что существуют и противники предполагаемых изменений.

«Но есть, скажем так, партии, которые пользуются меньше поддержкой населения, они могут высказывать различные точки зрения. Не нам давать оценку», — заявил Песков.

Он обратил внимание на то, что большая часть поправок была инициирована гражданами России, среди которых были представители разных слоев общества. При этом обсуждение поправок несколько месяцев проходит в разных форматах.

«Рабочая группа как раз состоит из большого количества людей, где не только специалисты, но и представители самых различных профессий, которые ведут обсуждение этих поправок», — добавил представитель Кремля.

Внести изменения в Основной закон страны Путин предложил в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Он представил целый блок социальных поправок: гарантия МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий и соцвыплат и финансовая поддержка семей с детьми и другие.

Законопроект о поправках приняла Госдума 23 января. После документ поддержали региональные парламенты и Совет Федерации, а Конституционный суд признал законность представленных изменений. Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но дату пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Президент назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам.

Почти 70% граждан России, согласно опросу ВЦИОМа, собираются принять участие в голосовании.