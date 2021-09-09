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В Кремле заявили о появлении "кощунственной" версии гибели главы МЧС

09 сентября 2021, 13:35  •  249 • Политика
В Кремле заявили о появлении "кощунственной" версии гибели главы МЧС России Евгения Зиничева. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, есть только одна версия трагических событий в Норильске.
Так Песков прокомментировал слухи о том, что якобы режиссёр Александр Мельник пытался спасти оступившегося Зиничева, а не наоборот.
Есть одна реальная версия, всё остальное - это уже достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления,
- отметил он.
Официальный представитель Кремля также добавил, что президент России Владимир Путин 10 сентября посетит церемонию прощания с Зиничевым.
Отметим, что заседание правительства России в четверг началось с минуты молчания в память о трагически погибшем главе МЧС. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал Зиничева другом и коллегой, настоящим офицером, который погиб, спасая человека. Он передал семье министра слова соболезнования.

Напомним, в среду глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб в Норильске - возле водопада Китабо-Орон. Режиссёр фильмов "Северная земля" и "Территория" Александр Мельник, который сопровождал министра во время осуществления съёмок, поскользнулся на мокрых камнях и упал в воду. Зиничев попытался спасти кинематографиста, однако сам при этом получил тяжёлую черепно-мозговую травму. В результате погибли оба.

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