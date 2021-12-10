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В Кремле заявили о подготовке документа по вопросам безопасности в Европе

10 декабря 2021, 18:40  •  97 • Политика
Кремль планирует донести до руководства США и НАТО свое концептуальное видение вопроса безопасности в Европе, власти готовят соответствующий документ. Об этом 10 декабря сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«[Российский лидер Владимир] Путин как раз и сказал [президенту США Джо] Байдену, что мы весьма оперативно, в течение недели, такой документ подготовим и передадим. В свою очередь, президент США говорил о том, что если вообще говорить о субстанциях, которые касаются Североатлантического альянса, то он бы предпочел привлекать к диалогу ряд стран НАТО», — сказал он журналистам.
По словам представителя Кремля, в дальнейшем американский лидер продолжит контакты с коллегами по этому вопросу.
«Но сейчас мы считаем, что для начала мы до американских собеседников должны донести наше концептуальное видение», — подчеркнул Песков.
Ранее в этот день высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что Соединенные Штаты в ближайшие дни проведут переговоры с Россией и союзниками в ЕС по вопросам безопасности в регионе. Отмечалось, что одной из затронутых тем станет разрешение кризиса вокруг Украины.
8 декабря Байден заявил, что США и НАТО намерены изучить вопрос о возможности предоставления гарантий безопасности России. Он выразил готовность обсудить тему обеспокоенности, о которой говорит российская сторона относительно расширения НАТО.
7 декабря состоялся американо-российский онлайн-саммит. Главы государств два часа общались по защищенному каналу видеосвязи. В Кремле заявили, что разговор носил откровенный и деловой характер. В ходе беседы главы государств смогли обсудить ситуацию на Украине, расширение НАТО на восток, реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, международную повестку, а также договорились продолжать диалог между странами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» указал на то, что после переговоров говорить о потеплении в отношениях России и США пока не приходится. Вместе с тем он отметил, что лидеры условились назначить доверенных представителей по стратегическим вопросам безопасности в Европе.
18 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Запад усугубляет диалог с Москвой и очень поверхностно относится к предупреждениям России не переходить «красные линии». По его словам, «западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море, да и не только, но и в других регионах, близких к нашим границам».
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