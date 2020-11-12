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В Кремле заявили о подготовке большой пресс-конференции Путина

12 ноября 2020, 20:20  •  107 • Политика
Формат большой пресс-конференции российского лидера Владимира Путина в этом году будет необычным, но возможности общения журналистов с главой российского государства ограничивать не собираются. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 12 ноября.
«Действительно, мы уже готовим ежегодную пресс-конференцию президента Путина, мы своевременно сообщим вам о дате проведения, расскажем вам детально о формате проведения», — сказал он.
Песков рассказал, что формат мероприятия прорабатывается таким образом, чтобы не ограничивать возможности общения региональных, федеральных и зарубежных журналистов с президентом.
По его словам, обо всех деталях проведения мероприятия своевременно сообщат журналистам.
Пресс-секретарь подчеркнул, что к пресс-конференции добавят элементы прямой линии.
В то же время Песков сказал, что ситуация развивается вне зависимости от планов Кремля, поэтому они ежедневно корректируются в зависимости от развития эпидемиологической ситуации, поэтому «далеко забегать вперед, к сожалению, невозможно».
Ранее, 9 ноября, Песков заявил, что в этом году прямая линия с Путиным проводиться не будет, а ее элементы планируется добавить в большую пресс-конференцию президента в декабре 2020 года.
Он отметил, что российский лидер проводит прямую линию «последние несколько месяцев» из-за сложившихся в этом году обстоятельств. Поэтому проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним, указал представитель Кремля.
17-я прямая линия Путина прошла 20 июня 2019 года. За время трансляции политик ответил на 81 вопрос. Обычно это мероприятие проходит в июне, в него входят прямые включения с мест и общение главы государства с членами правительства.

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