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В Кремле заявили о непонятности слов Трампа о прогрессе по Карабаху

24 октября 2020, 01:20  •  34 • Политика
В Кремле пока не знают, что именно имел ввиду президент США Дональд Трамп, говоря о прогрессе по Нагорному Карабаху. Об этом в пятницу, 23 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы пока не знаем», — цитирует его «РИА Новости».
Ранее в пятницу Трамп заявил об «очень хорошем прогрессе» на переговорах по непризнанной Нагорно-Карабахской Республике. По словам республиканца, в Белом доме говорят с Арменией, с которой у США хорошие отношения.
Как добавил президент США, он принимает участие в урегулировании конфликта в Закавказье.
При этом американский лидер не стал отвечать, общался ли он с лидерами Армении и Азербайджана. Ранее в этот же день в Вашингтоне состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и американского госсекретаря Майка Помпео.
В конце сентября на линии соприкосновения Азербайджана и непризнанной НКР начались боестолкновения. В обострении конфликта стороны обвинили друг друга. Баку и Ереван несут потери среди военных и гражданских лиц.

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