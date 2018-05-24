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В Кремле заявили, что Россия не планировала хакерскую атаку против Украины
24 мая 2018, 14:09 • 72 • Украина
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что Россия не планировала проводить хакерскую атаку на Украину.
© Kremlin Pool/Global Look Press
«Россия не планировала хакерскую атаку с помощью роутеров», — подчеркнул он.
Ранее в СБУ предупредили о возможной кибератаке на Украину накануне финала Лиги чемпионов.
В ведомстве отмечали, что заражение оборудования (роутеров) на украинской территории является «подготовкой к очередному акту киберагрессии» со стороны России.
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