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В Кремле заявили, что Россия не планировала хакерскую атаку против Украины

24 мая 2018, 14:09  •  72 • Украина
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что Россия не планировала проводить хакерскую атаку на Украину.
 
© Kremlin Pool/Global Look Press
 

«Россия не планировала хакерскую атаку с помощью роутеров», — подчеркнул он.

Ранее в СБУ предупредили о возможной кибератаке на Украину накануне финала Лиги чемпионов.

В ведомстве отмечали, что заражение оборудования (роутеров) на украинской территории является «подготовкой к очередному акту киберагрессии» со стороны России.

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