В Кремле заявили, что Россия не планировала хакерскую атаку против Украины

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что Россия не планировала проводить хакерскую атаку на Украину.

«Россия не планировала хакерскую атаку с помощью роутеров», — подчеркнул он.

Ранее в СБУ предупредили о возможной кибератаке на Украину накануне финала Лиги чемпионов.

В ведомстве отмечали, что заражение оборудования (роутеров) на украинской территории является «подготовкой к очередному акту киберагрессии» со стороны России.