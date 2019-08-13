В Кремле заявили, что катастрофа под Архангельском не несет угрозы стране

Дмитрий Песков прокомментировал аварию, произошедшую на полигоне под Архангельском, в результате которой погибли семь человек.

- Аварии, к сожалению, случаются. Это трагедия. И в данном случае нам важно помнить о тех героях, которые потеряли свои жизни в результате этих аварий, - сказал он. - Организации, проводившие испытания, уже сделали заявление, дали информацию. Призываю ориентироваться на эту информацию. Могу заверить, что, естественно, всеми компетентными в этой ситуации ведомствами обеспечивается полностью безопасность граждан России. В этом не должно быть никаких сомнений.

Пришлось пресс-секретарю президента России комментировать и заявление президента США Дональда Трампа о том, что американцы имеют более продвинутые технологии, чем те, что испытывались на полигоне в Архангельской области.

- В течение последнего года было несколько заявлений официальных представителей США, в том числе и военных, которые говорили о том, что в США проводятся подобные исследовательские программы, - заявил Песков. - И, конечно, было бы странно, если бы страна, мировая держава, которая тратит на вопросы обороны денег больше, чем все остальные страны мира, не занималась бы такими проектами. Эта информация не является новой. Наш президент неоднократно говорил, что российские разработки в этой области пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам, и являются достаточно уникальными.

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