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В Кремле заявили, что говорить о сроках нового обмена преждевременно
10 сентября 2019, 15:39 • 76 • Украина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о сроках следующего обмена с Украиной рано.
Reuters
При этом он отметил, что данный процесс необходимо продолжать, «тем более и в соответствии с минскими договорённостями».
«Вместе с этим не будем забывать, что вот этому недавнему обмену предшествовала огромная подготовительная работа, весьма скрупулёзная. Поэтому пока говорить о сроках следующего обмена было бы преждевременно», — заявил Песков.
Ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что переговоры с российской стороной по вопросу освобождения украинских граждан продолжаются и ещё один обмен может произойти уже до конца 2019 года.
Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в ходе пресс-конференции в Москве прокомментировал обмен заключёнными между Москвой и Киевом, назвав его «тектоническим сдвигом» в отношениях двух стран.
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