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В Кремле заверили во внимании Путина к проблемам регионов

20 ноября 2020, 19:55  •  77 • Политика
Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков в пятницу, 20 ноября, заявил, что снижение интенсивности поездок российского лидера Владимира Путина в регионы никак не сказывается на его работе с местным руководством.
«Действительно, в этом году интенсивность поездок снижена, но не в ущерб работе президента с руководством региона и не в ущерб вниманию президента к региональным проблемам, по понятным причинам», — сказал Песков он.
Отвечая на вопрос журналистов о планах президента посетить 1 декабря открытие завода «ЗапСибНефтехим» в Тюмени и аэропорта в Тобольске, представитель Кремля подчеркнул, что обо всех рабочих поездках главы государства его пресс-служба своевременно сообщает и по этому поводу пока никаких заявлений не было сделано.
Накануне Песков заявил об отсутствии планов по обращению к нации у Путина. По его словам, тема ситуации с коронавирусом в России обсуждается президентом каждый раз в ходе совещаний с правительством.
Песков напомнил, что Путин обращается к народу по мере возникновения необходимости. В настоящее время отдельных обращений к нации не планируется.

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