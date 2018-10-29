В Кремле задумались о зарплате американской журналистки Мегин Келли

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал «энергичным и динамичным» интервью, которое американская журналистка Мегин Келли взяла у российского президента Владимира Путина, однако высказал сомнение в том, что ее устроят зарплаты в российских изданиях.

Мегин Келли была уволена с канала NBC по обвинению в расизме. Она упомянула традицию красить на Хэллоуин лица темной краской и задала вопрос о предосудительности этого действия. После этого ряд российских СМИ предложил ей работу. В их числе были «Первый канал» и РИА ФАН.

Келли получила широкую известность после того, как в ее адрес несколько раз резко высказался президент США Дональд Трамп. Источники утверждают, что телеканал должен выплатить ей 69 млн долларов компенсации за досрочное расторжение контракта.

«Я не знаю, РИА ФАН потянет или нет. Но опять же... Это не наш вопрос, мы трудоустройством журналистов не занимаемся», - цитирует комментарий Пескова РИА Новости.