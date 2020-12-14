В Кремле высказались об убийстве Немцова

Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Песков заявил, что президент знает, кто был заказчиком

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался раскрывать личности людей, организовавших убийство Бориса Немцова. Интерес к этой теме возобновился после заявления Владимира Путина о том, что спецам удалось установить заказчиков преступления.



При этом официальный представитель Кремля сам не захотел отвечать на соответствующие вопросы. Высокопоставленный госслужащий напомнил, что грядет ежегодная конференция с главнокомандующим – мероприятие состоится 17 декабря. Вот там и будет уместно задать данный вопрос, передает слова Пескова РИА "Новости".

При этом он подтвердил, что глава страны точно знает фамилии заказчиков злодеяния.

Напомним, Борис Немцов был убит выстрелами из оружия в феврале 2015 года. Резонансное преступление произошло в самом центре столицы.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что нужно доработать дела об убийствах Бориса Немцова и Галины Старовойтовой.