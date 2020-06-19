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В Кремле высказались о задержании кандидата в президенты Белоруссии Бабарико

19 июня 2020, 15:00  •  165 • Политика
Россия считает задержание кандидата в президенты Республики Беларусь внутренним делом страны и не намерена в них вмешиваться. Об этом в пятницу, 19 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Что касается выборов, то на них наверняка будут присутствовать наблюдатели, все оценки последуют потом, по завершении», — объяснил он. Говоря о заявлении правоохранительных органов Белоруссии о том, что якобы действиями Бабарико управляли из российской компании «Газпром», Песков указал, что после слов «должна какая-то аргументация последовать».
«Обвинения в адрес таких уважаемых международных компаний не могут быть голословными», — подчеркнул он. Государство всегда защищает интересы российских компаний, тем более одного из экономических гигантов, добавил представитель Кремля.
По словам Пескова, у Кремля нет кандидатов на выборы в Белоруссии, кандидаты на высший государственный пост в этой стране есть у белорусского народа.
Претендента на пост президента Белоруссии, экс-глава Белгазпромбанка Виктора Бабарико задержали 18 июня на основании подозрения в попытке давления на свидетелей и сокрытия улик преступления по делу Белгазпромбанка. Задержаны около 20 человек. Многие из них в показаниях назвали политика автором преступной схемы.
В тот же день белорусские СМИ сообщили об обыске в дома Бабарико в пригороде Минска. По их сведениям, сам претендент на пост главы государства и его сын Эдуард были доставлены в департамент финансовых расследований для дачи показаний по делу Белгазпромбанка, главой которого Бабарико ранее был.
Незадолго до этого в штабе Бабарико заявили, что он и его сын перестали выходить на связь, после того как поехали сдавать очередную часть подписей за выдвижение его кандидатом на пост главы государства. Адвокаты назвали задержание политика противозаконным.
Утром в пятницу стало известно, что Бабарико и его сын находятся в СИЗО комитета государственной безопасности.

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