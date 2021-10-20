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В Кремле высказались о возможных отставках в правительстве

20 октября 2021, 11:40  •  42 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
В прессу просочилась информация о том, что грядут серьезные кадровые перестановки
Изменения в кабинете министров зачастую оказывают мощное влияние на положение дел в стране. Общественность бдительно следит за новыми назначениями и отставками. Недавно прошел слух, что высокопоставленных чиновников ждут пертурбации. Данную информацию прокомментировали в администрации президента.
На соответствующий вопрос журналистов ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Впрочем, пресс-секретарь российского лидера не стал вносить ясность в текущее положение дел. Песков напомнил, что администрация главнокомандующего в таких вопросах придерживается политики тишины. Заранее никто не будет говорить о готовящихся отставках и новых назначениях. Простые россияне узнают о кадровых перестановках по факту их осуществления.
"Мы никогда не анонсируем", – отрезал высокопоставленный госслужащий в беседе с журналистом РИА "Новости".
Работники информационного агентства обратились с таким вопросом к Пескову после того, как в прессе появилась информация, что вскоре некоторые чиновники из кабинета министров покинут свои посты. Как видно, пресс-секретарь президента не стал опровергать эту информацию, однако от развернутого комментария тоже воздержался.
К слову, недавно глава государства Владимир Путин провел серьезные кадровые перестановки во властных структурах. В итоге у президента появился новый помощник, им стал Дмитрий Миронов – политик ранее возглавлял Ярославскую область.

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