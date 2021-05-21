|
В Кремле высказались о влиянии компьютерных игр: "Навык колоссальный"
21 мая 2021, 23:30 • 24 • Политика
Сергей Кириенко заявил, что компьютерная игра Dota учит игроков тому, что в одиночку ты ничего не добьёшься и тебе нужно уметь работать с другими людьми. "Вот этот навык, который им в жизни пригодится, просто колоссальный", - отметил первый замглавы администрации президента России.
В администрации президента России призвали адекватнее относиться к компьютерным играм. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко рассказал, какая от этих игр может быть реальная польза.
Он отметил, что увлечение компьютером содержит в себе риски. Однако и польза от этого тоже есть. В качестве примера он привёл популярную среди школьников компьютерную игру Dota.
По словам Кириенко, эта игра по сложности интеллектуальных решений абсолютно сопоставима с шахматами. Однако, в отличие от шахмат, где лишь два игрока, Dota - это командная игра.
- сказал Сергей Кириенко.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
24
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 мая 2021, 03:25
|
16 мая 2021, 21:35
|
15 мая 2021, 20:50
|
20 мая 2021, 12:40
|
20 мая 2021, 22:45
|
16 мая 2021, 12:25
|
18 мая 2021, 13:55